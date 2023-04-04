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Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi? Şahsiyet dizisinin Nazif'i Recep Sarı kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haberi duyurdu

04.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Nazif karakteriyle hafızlara kazınan Recep Sarı hayatını kaybetti. Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz gibi birçok projede rol alan ünlü ismin ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi? Şahsiyet dizisinin Nazif'i Recep Sarı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi? Şahsiyet dizisinin Nazif'i Recep Sarı kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haberi duyurdu

Recep Sarı 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşım yapan Zafer Algöz duyurdu. Recep Sarı 4 Nisan 2023 Salı gününün en çok araştırolan isimleri arasında yer alıyor. İşte Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Nazif karakteriyle bilinen Recep Sarı'nın biyografisi...

RECEP SARI NEDEN ÖLDÜ?

Recep Sarı'nın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Algöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili sınıf arkadaşım,oyuncu Recep Sarı az önce vefat etmiş…Başımız sağ olsun arkadaşlar.Mekanı cennet olsun."

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ŞAHSİYET DİZİSİNİN NAZİF'İ RECEP SARI KİMDİR?

Recep Sarı, 20 Kasım 1963'te doğdu.

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Recep Sarı; 1986 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Bitirdiği yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na Stajyer Sanatçı olarak atandı.

1991 yılına kadar burada görev aldı ve aynı yıl tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.

2004 yılında Dönme Dolap adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir eser yazdı. TRT 1 ekranlarında yayınlandı. 2008 yılında da Foça’da çekilen Dalgakıran adlı aşk dizisini yazdı. TRT 1’de yayımlanan dizide İlhan Mansız ve Eliza Hope oynamıştı.

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