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Red Bull, 2021'de Perez'le yarışacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.12.2020 17:05 | Son Güncelleme

Red Bull son dakika olarak verdiği habere göre Sergio Perez, 2021 yılında Red Bull ile yarışacak.

Red Bull, 2021'de Perez'le yarışacak

Alex Albon, 2019'un ortasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçmişti ancak geride kalan süre zarfında beklenenin çok altında bir performans sergiledi.

RED BULL RESMEN AÇIKLADI

Diğer tarafta Perez, belki de Formula 1'e katıldığı günden bu yana en başarılı sezonlarından birini geçirdi ve Sakhir'de galibiyete ulaştı.Red Bull'un 2021 kararını Noel'den önce vermesi bekleniyordu ve bugün Avusturyalı ekibin tercihini Perez'den yana kullandığını açıklandı.Perez, gelecek yıl Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı olacak.

Diğer tarafta Albon da artık takımın yedek/test pilotu olacak. Taylandlı sürücü, Abu Dhabi'de iyi bir performans sergilemişti ancak bu performans, koltuğunu koruması için yeterli olmadı.

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