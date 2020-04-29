Red Bull Chess Masters bize tecrübe oldu

Kısa bir süre olsa da 2020 sizin açınızdan nasıl başladı? Yeni yıla güzel bir başlangıç yaparak Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımlarıyla 2020 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonalarımızı gerçekleştirdik. Bu büyük şampiyonaya katılmak için 81 ilimizde 15 bin sporcumuz kıyasıya mücadele verdi. 83 emektarımız, 600 yıldızımız ve 1.874 küçüğümüz olmak üzere toplam 2 bin 557 sporcumuz şampiyonada hamle yaptı. Sporcularımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz ve diğer katılımcılar ile bir hafta boyunca yine 7 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Sayın Bakanımızın satranç ailemizin en geniş katılım gösterdiği bu önemli turnuvada bizlerle birlikte olması hepimiz için çok değerliydi. Yaş Grupları'nın hemen ardından 2020 Türkiye Kupası’nı gerçekleştirdik. Uluslararası turnuvalarda sporcularımızın mücadelesinin yanı sıra yine 2020 yılında 1 – 8 Mart tarihlerinde Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasını gerçekleştirdik. Çalıştaylarımız, toplantılarımız ile yoğun bir şekilde devam eden 2020 yılının Mart ayının ilk yarısında 2019 Aralık ayında yaptığımız Satranç Kulüpleri Çalıştay sonuç raporunu da açıkladığımız 2020 İl Temsilcileri toplantısı ve hakem çalıştayını düzenledik. Satranç ailemiz ile bir araya geldik.

Mevcut durumda herkes evlerinde. Ama siz bunu bir şekilde sporunuzu etkilenmeyecek şekilde formüle ettiniz. Ve turnuvaları dijitale taşıdınız. Hangi turnuvalar dijitale geçti? Türkiye Satranç Federasyonu olarak 16 Mart itibari Bakanlığımız tarafında alınan spor müsabakalarının ertelenmesi ve devletimiz tarafından “Evde Kal” çağrıları sonucunda hızlıca hareket ettik. Okulların kapanması ve çocuklarımızın evde olması nedeniyle önceliğimiz çocuklarımızın, aileleri ile birlikte satrançla iç içe olmaları, hoş vakit geçirmeleri oldu. “Sakince direnme, mücadele etme zamanı bu zaman” dedik. Hiçbir virüsün bizim mücadele gücümüzden, beraberliğimizden, alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağına inanıyoruz diyerek “Evde Kal Satrançla Kal” kampanyamızı başlattık. Sporcularımız evde dijital platformlarda ders çalışırken, satranç oynarken ya da eğitim videolarımızı takip ederken çektiği video ya da fotoğrafları bizimle paylaştı. Görüntüler hem katılımcıların kendi sosyal medya hesaplarından hem de federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kampanyamıza ilgi büyük oldu. Ne kadar büyük ne kadar özel bir aile olduğumuzu teyit ettik yeniden. Türkiye'ye örnek olduk, spor camiasına örnek olduk. Türkiye'nin gündemine satrancı taşıdık. Sorumluluk duygumuz ve birlikteliğimiz, 7'den 70'e yansıtılan ortak mesaj medyada da geniş yer buldu. Artık herkes kabul ediyor ki bu ülkenin en önemli spor branşlarından biri satranç oldu.

Evde Kal diyerek 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvasını hayata geçirdik. 9 Nisan’da başlayan Red Bull Chess Masters Turnuvası 15 yaş ve üstü sporcuların katılımlarıyla Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı nedeniyle başlattığımız “Türkiye için Satranç” kampanyası kapsamında 20 yaş ve altının katıldığı bir turnuva daha düzenliyoruz. Bu turnuva da Mayıs sonuna kadar devam edecek. Bunların dışında birçok kurum ve kuruluşla yine ortak turnuvalar düzenledik. Satranç ailesi olarak bu dönemde çok özel bir 100. yıl kutlama programını beraber hayata geçirelim, bayramımızın heyecanı ile satranca, Türkiye'ye ve Atatürk'e duyduğumuz sevgimizi birleştirelim istedik. Büyüyerek, güçlenerek, birbirimize sarılarak yeni bir yolculuğa çıktık. Yolculuğun ilk bölümü "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"na kadar sürdü. Bir hafta boyunca "Türkiye için Satranç" kampanyamızda yürekleri coşturan, gözlerimizi mutluluktan yaşlarla dolduran, geleceğimize daha da umutla bakmamızı sağlayan videolar geldi bize. Satrançla yeni tanışmış sporcularımız da, Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları da, kurul başkanları da, bakan yardımcılarımız da kampanyaya güç verdiler. Belediye Başkanlarımız da yer aldı, Gençlik Spor İl Müdürlerimiz de, kıymetli sağlık çalışanlarımız da! Yönetim Kurulu Üyelerimizden il temsilcilerine, kurul başkanlarımızdan antrenörlerimize, hakemlerimizden sporcularımıza, milyonları aşan satranç ailemizin üyelerinden adını ilk defa duyduğumuz satranç aşkını kalplerinde taşıyan insanlarımıza kadar dalga dalga yayıldı. Hatta kampanyamız sınırları aşarak, kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan bile yankılandı.

"Evde Kal, Satrançla Kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç Çalışıyoruz" etkinliği de düzenliyoruz. TSF Antrenörler Kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, uzman eğitimcilerimizin sunumlarıyla, 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işleniyor, sorular çözülüyor ve oyunlar oynanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Federasyonumuz tarafından hayata geçirilen "Satranç Eğitimini Geliştirme" Projesi ve bu süreçte Federasyonumuz tarafından düzenlenen "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında engelli bireyler için yeni bir çalışma hayata geçirdik. Görme engelli bireylere yönelik hazırlanan satranç eğitimi sesli kitabı ile evde kaldığımız bu sürede görme engelli bireyler satranç sporuna kolayca ulaşabiliyor. 1 ve 2. kademe antrenör gelişim seminerlerimiz ve Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilen hakem uzaktan eğitim programları 23 Nisan'da başladı. Aday, il ve ulusal hakemlerimizin başvuru yaptığı eğitim programlarında dersler, Microsoft Teams uygulaması üzerinden, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen eğitmenler tarafından veriliyor. Antrenör gelişim seminerlerimiz ve hakemlerimiz için düzenlenen eğitim programlarımıza ilgi yoğun. Yönetim kurulumuz, il temsilcilerimiz ve kurul başkanlarımız ile de sürekli dijital ortam üzerinden iletişim halindeyiz, toplantılarımız devam ediyor. Satrancın her alanında bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

Kısaca belirtmek gerekirse Türkiye Satranç Federasyonu olarak, etkinliklerimize, eğitimlerimize ve kampanyalarımıza ara vermeden dijital ortama taşıyarak sürdürdük. Ancak bu salgının en kısa sürede bitmesini, kalabalık salonlarda, çocuklarımızın seslerini duyarak, hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve satranç ailemiz ile bir araya gelerek satranç etkinliklerimizi başlatmak istiyoruz. Şu süreçte dijital ortamlarda evlerimizde kalarak, özel turnuvalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak en kısa zamanda ertelenen takvimimizi kaldığımız yerden devam ettirmek, salonlarımızda hamlelerimizi yapmak istiyoruz. Aslında siz buna uzak değilsiniz Red Bull Chess Masters’la bunun tecrübesini daha önceki senelerde yaşamıştınız değil mi? Satranç ailesi olarak uzun yıllardır eğitimlerimizi, çeşitli etkinliklerimizi online olarak devam ettiriyoruz. Ancak Red Bull Chess Masters ile 2 yıl önce başladığımız online turnuvalar bize büyük katkı sundu. Türkiye’nin tamamını bir araya getirdiğimiz Red Bull Chess Masters örneğinde olduğu gibi bizde kendi turnuvalarımızı Türkiye’nin dört bir yanından sporcularımızın iştirak etmesini sağlayarak gerçekleştiriyoruz. Red Bull Chess Masters turnuvasında edindiğimiz alt yapı tecrübesi ve yıllardır karşılaştığımız zorluklara bulduğumuz çözümler bu süreçte bize yardımcı oldu.

Diğer taraftan farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren Red Bull Chess Masters'da da büyük heyecan aralıksız sürüyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç sporcularının mücadele ettikleri turnuvada bu sene ilk kez hem elemeler hem de finaller tamamen online oldu. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenen turnuvada üçüncü yılımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Red Bull’un satranca destek vermesini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Satranç Federasyonu olarak sponsorlarımızın satranç sporuna destek vermesini, satranç etkinliklerinde bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Amatör spor branşları arasında sponsorlarla beraber ortak hareket eden başarılı federasyonlardanız. Dünyaca ünlü Red Bull gibi bir markanın satranç sporu ile dünyaya örnek olan bir etkinlikte bir araya gelmesi bizi mutlu ediyor. Daha önceki turnuvalarda illerde ve bölgelerde yapılan online turnuvaların ardından eşsiz mekanlarda finallerimizi bir araya gelerek gerçekleştiriyorduk. Ancak bu sene tamamen online olarak turnuvamızı tamamlayacağız. Dijital etkinliklerin daha etkili olacağı, etkinliklerin dijital ortamda sıklıkla sürdürüleceği önümüzdeki yıllar için Red Bull ile ortaklık hem bize tecrübe verdi hem de bu değerli markamızın örnek bir sponsorluk ile satranç sporunun içinde olmasını sağladı.