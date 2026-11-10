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Ankara'da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü

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Kasım ayıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini artırmaya başladı. Ankara, Bursa, Bolu, Trabzon, Ordu ve Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün yurdun birçok kesiminde yağış bekleniyordu.
Ankara başta olmak üzere bazı illerden kar manzaraları gelmeye başladı. Ankara-İstanbul Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde de kar yağışı başladı.

Ankara'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 1

Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına döndü. Kent merkezinde kar yağışı zaman zaman lapa lapa şeklinde etkili oldu. Kar nedeniyle yer yer yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutmalar meydana geldi. Kar yağışı ulaşımda olumsuzluğa yol açmadı.

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da dün gece 2 santimetre kar yağdı. Otel işletmecilerini sevindiren kar yağışının çarşamba ve perşembe günleri de devam edeceği açıklandı.

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 2

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken, kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'a dün gece 2 santimetre kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının gece eksi 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının çarşamba ve perşembe günleri devam edeceğini bildirdi. Jandarma ekipleri, kar lastiği olmayıp zincir bulundurmayan araçların zirveye çıkışına izin vermezken, Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 3

Uludağ'da kayak sezonunda 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel ve 7 misafirhane hizmet veriyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 4

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yol güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

UZUNGÖL'DE KAR MANZARASI

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 5

Trbazon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 6

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; kar güzelliği dron kamerasına yansıdı.

ORDU'DA KAR YAĞIŞININ ALTINDA FINDIK PATOZU

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı, kar yağışına rağmen devam etti. Üreticiler, kuruttukları fındıkları kar yağışı altında patoza verdi. O anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Ordu'da ağustos ayının başında başlayan ve eylül ayının ortalarında tamamlanan fındık hasadı, bu yıl mevsim şartları nedeniyle gecikti. Fındığın geç olgunlaşması nedeniyle sahil ve orta kesimlerde hasat tamamlanırken, yüksek kesimlerde ise çalışmalar kasım ayına sarktı. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde fındık üreticisi İsmail Ay'ın bahçesinden toplanan fındıklar, etkili olan kar yağışı altında patoza verildi. Kasım ayında kar yağarken gerçekleştirilen fındık patozu, çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

ŞIRNAK FARAŞİN YAYLASI'NDA KAR YAĞIŞI

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. Meraların kar altında kalmasıyla besiciler, koyunlarını saman ve yemle beslemeye başladı.

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 7

Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’ndaki Yeşilöz köyünde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla, yayla ve çevresindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada güzel görüntüler oluştu. Merada otlayan koyun sürüleri de kar yağışına yakalandı. Otlatma alanlarının karla kaplanması, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin işini zorlaştırdı. Kış mesaisine başlayan besiciler, sürülerini beslemek için açık alana saman serip yem dağıttı.

Ankara da lapa lapa kar yağdı! Yurdun dört bir yanı beyaza büründü 8

Ankara-İstanbul Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde kar yağışı başladı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kar
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