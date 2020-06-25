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Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı’nın ortasına taşıyor

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonu ile geri döndü. Mobil oyunseverlerin bu sezon PUBG MOBILE’da mücadele verecekleri turnuva, aynı zamanda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek ilk espor organizasyonu olarak da kayıtlara geçecek.

Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı’nın ortasına taşıyor

İlk üç çevrim içi elemenin 17, 20 ve 24 Haziran’da gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da çevrim içi elemeler 27 Haziran’da son elemeyle son bulacak. Elemelerde başarılı olan takımlar büyük final biletini almak için 30 Haziran tarihinde çevrim içi düzenlenecek yarı finalde mücadele edecek. 4 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak son eleme ise Türkiye’de bir ilke imza atarak sağlık önlemlerine uygun şekilde İstanbul Boğazı’nın ortasında 64 kişiyi Red Bull M.E.O. Feribotu’nda kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi kıtayı bulma mücadelesinde karşı karşıya getirecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabilirler.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Herthstone, PUBG MOBILE ve Teamfight Tactics Mobile‘de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başladı. 2. sezonuna 34 ülkeden 15 bin mobil oyuncunun katıldığı Red Bull M.E.O.’da bu sene Türkiye ayağı PUBG MOBILE üzerinden gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak turnuva çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.’nun 5. ve son elemesi Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.

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Büyük finale giden yolda ilk üç eleme 17, 20 ve 24 Haziran tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 6 farklı haritada büyük mücadeleye sahne olan elemelerde 28 takım yarı finale katılmaya hak kazandı. Red Bull M.E.O. son çevrim içi eleme ile 27 Haziran’da devam edecek. Elemelerde başarılı olan takımlar 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacağı turnuvada heyecan 4 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek son eleme ile zirve yapacak. Son elemede en iyi performansı sergileyen 3 takım direkt olarak finale katılmaya hak kazanacak.

ASYA VE AVRUPA TAKIMLARI KARŞI KARŞIYA GELECEK

4 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliği olacak elemede 64 kişi kendi arabaları ile İstanbul Boğazı’nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi kıtayı belirlemek için toplanacak. Red Bull M.E.O. Feribotu Anadolu Yakası takımını Harem İskelesi’nden, Avrupa takımını ise Sirkeci İskelesi’nden alacak ve İstanbul Boğazı’nda 2 saatlik yolculuğa çıkaracak. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirileceği etkinlikte kazanan kıtadan en iyi 2 takım, kaybeden kıtadan ise en iyi 1 takım büyük finale katılmaya hak kazanacak. Final listesini belirleyecek elemeye katılmaya hak kazanacak mobil oyunseverler ise 1 Temmuz tarihlerinde ünlü yayıncılar Oğuzhan ‘’DOCH’’ Özyetiş ve Burak ‘Egoist Pati’ Şentürk’ün kanallarında gerçekleştirilecek seçmeler ile belli olacak.

Yarı final ve 5. feribot elemesi sonunda finale kalmaya hak kazanacak 15 takım, 5 Temmuz 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. 5. eleme ve büyük final Twitch.tv/RedBullTR adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye şampiyonu olacak takım, Red Bull M.E.O. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. 20 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonu ise 2021 yılının ilk çeyreğindeki Dünya Finali'nde belli olacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabilirler.

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