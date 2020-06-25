Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı’nın ortasına taşıyor

İlk üç çevrim içi elemenin 17, 20 ve 24 Haziran’da gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da çevrim içi elemeler 27 Haziran’da son elemeyle son bulacak. Elemelerde başarılı olan takımlar büyük final biletini almak için 30 Haziran tarihinde çevrim içi düzenlenecek yarı finalde mücadele edecek. 4 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak son eleme ise Türkiye’de bir ilke imza atarak sağlık önlemlerine uygun şekilde İstanbul Boğazı’nın ortasında 64 kişiyi Red Bull M.E.O. Feribotu’nda kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi kıtayı bulma mücadelesinde karşı karşıya getirecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabilirler.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Herthstone, PUBG MOBILE ve Teamfight Tactics Mobile‘de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başladı. 2. sezonuna 34 ülkeden 15 bin mobil oyuncunun katıldığı Red Bull M.E.O.’da bu sene Türkiye ayağı PUBG MOBILE üzerinden gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak turnuva çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.’nun 5. ve son elemesi Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.