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Red Bull Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor

Red Bull Red Bull
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Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing takımının rekorunu kırmak isteyenler Red Bull Pit Stop Challenge’da tüm hızıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Red Bull Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor

RedBull.com/pitstop adresinde oynanabilen oyunda; en iyi zamanı elde edecek 3 kişi, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansı elde edecek. Red Bull Pit Stop Challenge, 10 Kasım’a kadar Aston Martin Red Bull Racing’in 1.82 saniyelik rekoruna medyan okuyan motor sporları severleri bekliyor.

Aston Martin Red Bull Racing’in pit stop hızına erişmeye çalışanların mücadelesi devam ediyor. Aston Martin Red Bull Racing 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kırmış ve süreyi 1.82 saniyeye çekmişti. Formula 1’in pit stop rekortmeni takımın performansına Türkiye’den meydan okuyan Formula 1 severler RedBull.com/pitstop adresinde buluşuyor.

RedBull.com/pitstop adresinde yer alan Red Bull Pit Stop Challenge oyununda dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyarak puan tablosunda ilk 3’e giren yarışmacılar, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek. Oyunda en iyi 5 zamanı elde edenler ise Red Bull Racing Lisanslı ödüllerin sahibi olacak.

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YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA DA EN HIZLI OLDULAR

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı, pit stop rekorunu bir sezonda 3 kez kırarak çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Star City Uzay Tesisleri’nde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stop’u 20 saniyenin altında tamamlayan rekortmen ekip, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmıştı. Bu rekorun videosu RedBull.com/zerog adresinden izlenebiliyor.

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