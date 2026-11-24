Red Bull Salzburg ile FC Ararat Armenia, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Red Bull Arena'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. FC Ararat Armenia’nın ise zorlu bir rakip olması bekleniyor.
Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak mücadeledeki performansını sarsmış görünüyor. Buna karşın, Avusturya Bundesliga’nda son 5 maçında 4 galibiyetle yükselen bir form grafiği sergileyerek iç sahada etkili olmaya devam etti.
Red Bull Salzburg kadrosunda Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anrie Chase (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), John Mellberg (Sakat - Kas Sakatlığı), Sota Kitano (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Nikolas Veratschnig (Sakat - Diz Sakatlığı), Kevin Boma (Sakat - Baldırından Sakat), Dominik Schmid (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Haris Tabakovic (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
FC Ararat Armenia kadrosunda Joao Bravim (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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