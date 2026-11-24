UEFA Avrupa Ligi Red Bull Salzburg Perşembe 20:45 FC Ararat Armenia

Red Bull Salzburg ile FC Ararat Armenia, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Red Bull Arena'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. FC Ararat Armenia’nın ise zorlu bir rakip olması bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri Red Bull Salzburg tüm kulvarlar Austria Wien 1-0 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi M

Sturm Graz 3-4 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi G

Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi M

Red Bull Salzburg 5-1 Austria Lustenau Avusturya Bundesliga Ligi G

SW Bregenz 2-3 Red Bull Salzburg Avusturya Kupası G FC Ararat Armenia tüm kulvarlar FK Van 1-2 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

Uniao Torreense 3-2 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi M

FC Ararat Armenia 3-0 Gandzasar Ermenistan Premier Ligi G

FC Ararat Armenia 2-1 FC Noah Ermenistan Premier Ligi G

FC Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak mücadeledeki performansını sarsmış görünüyor. Buna karşın, Avusturya Bundesliga’nda son 5 maçında 4 galibiyetle yükselen bir form grafiği sergileyerek iç sahada etkili olmaya devam etti.

Eksik Oyuncular Red Bull Salzburg 10 eksik Filip Matijasevic Anrie Chase John Mellberg Sota Kitano Nikolas Veratschnig Kevin Boma Dominik Schmid Haris Tabakovic FC Ararat Armenia 2 eksik Joao Bravim Paul Ayongo

Red Bull Salzburg kadrosunda Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anrie Chase (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), John Mellberg (Sakat - Kas Sakatlığı), Sota Kitano (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Nikolas Veratschnig (Sakat - Diz Sakatlığı), Kevin Boma (Sakat - Baldırından Sakat), Dominik Schmid (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Haris Tabakovic (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

FC Ararat Armenia kadrosunda Joao Bravim (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.