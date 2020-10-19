Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu: Can 'Helioses’ Bozacı

24 Ekim saat 17.30’da Red Bull Türkiye twitch kanalından canlı yayınlanacak büyük final öncesi geçen senenin şampiyonu Can“Helioses’’ Bozacı Solo Q macerasını Mynet’e anlattı.

1.Geçen sene Red Bull Solo Q’nun Türkiye ayağını kazandıktan sonra hayatında neler değişti?

“Türkiye’den gidip uluslararası bir arenada yeteneklerimi gösterebilmek benim için unutulmaz bir tecrübeydi. Öncelikle Red Bull Solo Q’yu kazanarak Brezilya’ya gitme imkânı buldum. Böylece uluslararası bir arenada diğer ülke şampiyonlarını tanıma ve onlarla yarışma şansı kazandım.”

2. Red Bull Solo Q’yu sana kazandıran en önemli faktör sence ne? Rakiplerinden seni farklı kılan nedir?

“Finalistlerin eksileri ve artılarını iyi tespit ederek not aldım. Böylece 1e1 pozisyonlarda onların nerelerde güçlü, nerelerde zayıf olabildiğini bilmek bana artı katan şey oldu.”

3. Türkiye’de espor kültürü hakkında düşüncelerin neler? Hangi konularda eksiklerimiz var? Red Bull Solo Q gibi amatörleri destekleyen ve dünya arenasına taşıyan turnuvaların varlığı, ülkemizde un gelişmesine katkıda bulunuyor mu?

‘’LoL’ün 4. Sezon zamanında profesyonel bir oyuncu olarak deneyimlediğim espor dünyası ile günümüzdeki espor dünyası arasında büyük fark var. Türkiye’de espor her geçen gün üstüne koyarak gelişen bir sektör haline geldi. Red Bull Solo Q'nun oyunculara kattığı en büyük nitelik başta sahne tecrübesi. Bu turnuva aracılığıyla uluslararası arenada boy gösterebilmek olağanüstü.’’