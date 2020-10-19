Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu: Can 'Helioses’ Bozacı

Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu: Can 'Helioses’ Bozacı

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da final anına gelindi.

Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu: Can 'Helioses’ Bozacı

24 Ekim saat 17.30’da Red Bull Türkiye twitch kanalından canlı yayınlanacak büyük final öncesi geçen senenin şampiyonu Can“Helioses’’ Bozacı Solo Q macerasını Mynet’e anlattı.

1.Geçen sene Red Bull Solo Q’nun Türkiye ayağını kazandıktan sonra hayatında neler değişti?
“Türkiye’den gidip uluslararası bir arenada yeteneklerimi gösterebilmek benim için unutulmaz bir tecrübeydi. Öncelikle Red Bull Solo Q’yu kazanarak Brezilya’ya gitme imkânı buldum. Böylece uluslararası bir arenada diğer ülke şampiyonlarını tanıma ve onlarla yarışma şansı kazandım.”

2. Red Bull Solo Q’yu sana kazandıran en önemli faktör sence ne? Rakiplerinden seni farklı kılan nedir?
“Finalistlerin eksileri ve artılarını iyi tespit ederek not aldım. Böylece 1e1 pozisyonlarda onların nerelerde güçlü, nerelerde zayıf olabildiğini bilmek bana artı katan şey oldu.”

3. Türkiye’de espor kültürü hakkında düşüncelerin neler? Hangi konularda eksiklerimiz var? Red Bull Solo Q gibi amatörleri destekleyen ve dünya arenasına taşıyan turnuvaların varlığı, ülkemizde un gelişmesine katkıda bulunuyor mu?
‘’LoL’ün 4. Sezon zamanında profesyonel bir oyuncu olarak deneyimlediğim espor dünyası ile günümüzdeki espor dünyası arasında büyük fark var. Türkiye’de espor her geçen gün üstüne koyarak gelişen bir sektör haline geldi. Red Bull Solo Q'nun oyunculara kattığı en büyük nitelik başta sahne tecrübesi. Bu turnuva aracılığıyla uluslararası arenada boy gösterebilmek olağanüstü.’’

4. Red Bull Solo Q turnuvasını ülkemizdeki diğer League Of Legends turnuvalarından ayıran özellik ne? Sen takım olarak mı oynamayı tercih edersin yoksa Solo Q’daki gibi tek başına mı?
“Solo Q turnuvasında gözetmeniz gereken şeylerin daha az olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak oynadığınız zaman pozisyon alma, takım savaşları ve harita kontrolü gibi faktörler devreye giriyor. Tek başına oynamak güzel. Ancak takım olarak oynamaktan daha çok zevk aldığımı söyleyebilirim.”

SI201909251297_news

5. İlk oynadığın oyun hangisiydi? Hala oynamaya devam ediyor musun?
“İlk olarak oynadığım oyun Dota'ydı, artık onu oynamıyorum. Ağabeyim oynarken onunla oynuyordum, oyunun yeni sürümü çıktıktan sonra arkadaşımla LoL denen bir oyun olduğunu öğrendik ve o zamandan beri LoL oynuyorum.”

6. Espora gönül vermiş gençlere ne gibi tavsiyeler verirsin?
“Kesinlikle artılarını ve eksilerini kendi kafalarında tartmaları gerek. Her ne kadar dışarıdan kolay gözükse de sektör içeride çok daha karmaşık, zor ve yoğun. Ama gerçekten yer almak isteyenler için ise çok eğlenceli bir iş.”

Türkiye’nin en iyi düellocusunun belli olacağı Red Bull Solo Q Türkiye Finali’ni canlı izlemek için buraya tıklayın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktıRed Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Pandemide bile ziyaretçi akınına uğruyor!
Pandemide bile ziyaretçi akınına uğruyor!
Güzel yıldız korkutmaya devam edemeyecek
Güzel yıldız korkutmaya devam edemeyecek
Angelina Jolie’nin yeni filmi nihayet vizyon için gün alabildi
Angelina Jolie’nin yeni filmi nihayet vizyon için gün alabildi
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak
Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak
Pit Stop’un Tarihi’ni izlemeye ne dersiniz?
Pit Stop’un Tarihi’ni izlemeye ne dersiniz?
Red Bull Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor
Red Bull Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor
Girişimci adayları Red Bull Basement oturumunda buluştu
Girişimci adayları Red Bull Basement oturumunda buluştu
Ayhancan Güven Belçika’da zirvede
Ayhancan Güven Belçika’da zirvede
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.