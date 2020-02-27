Red Bull SoundClash Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile Türkiye’nin en büyük müzik karşılaşmasına sahne olacak

Kenan Doğulu ile Sertab Erener’in katılımıyla muhteşem sürprizlere sahne olacak Red Bull SoundClash, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu benzersiz etkinlikte yer almak için avantajlı biletler Biletix’te satışa sunuldu.
Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşması Red Bull SoundClash’te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda karşılıklı performans sergileyecek. Yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlayacak olan bu benzersiz deneyimde Erener ve Doğulu, aynı anda karşılıklı sahnelerde muhteşem bir şova imza atacak. 17 Nisan Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta Atlantis Yapım iş birliği ile gerçekleşecek Red Bull SoundClash, Türkiye müzik tarihinin en büyük karşılaşması olarak hafızalara kazınacak. Milyonların beğenisini toplayan iki dev ismin karşı karşıya geleceği bu etkinlikte önce dostluk, sonra müzikseverler kazanacak.
Başından sonuna müzikseverleri eşsiz bir müzik tecrübesinin beklediği 4 etaptan oluşan etkinlikte bu iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak, üçüncü bölümde ise bambaşka tarzda daha önce seslendirmedikleri parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak.
AVANTAJLI BİLETLER SATIŞTA
Her anı sürprizlerle dolu olacak bu karşılaşmada; hem izleyiciler hem de sanatçılar unutulmaz anlar yaşayacak. Sertab Erener ve Kenan Doğulu’nun canlı performanslarına sahne olacak bu benzersiz müzik deneyiminde şimdiden yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix’te. Etkinliğe ilişkin daha fazla detay ise www.redbull.com.tr/soundclash adresinde.
RED BULL SOUNDCLASH HAKKINDA
Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşması Red Bull SoundClash, 2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırladı. Red Bull SoundClash Snoop Dogg’dan Erykah Badu’ya, Triggerfinger’dan Cee Lo Green’e birçok dev isim aracılığıyla müzikseverlere daha önce hiç yaşanmamış bir müzik tecrübesi sundu.
Sanatçıların farklı bölümlerde karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash, dört ayrı etapta düzenleniyor. İlk bölümde bilinen şarkıları kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştiren sanatçılar, ikinci bölümde farklı türdeki şarkıları seslendiriyor. Üçüncü bölümde sanatçılar kendi şarkılarından üç tanesini seçip seslendiriyor. Ancak tek bir farkla… Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlıyor. Son etapta ise müzikseverleri sürpriz performanslar bekliyor.
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