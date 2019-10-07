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Red Dead Redemption 2 Google Stadia ile PC oyuncularına ulaşacak

Devrim Karadag Devrim Karadag
TEKNOLOJİ  | 07.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

İlk oyunu PC için yayınlanmayan oyunun ikincisi için PC müjdesi verilmişti. Kasım ayında piyasaya çıkması beklenen PC versiyonu için şimdi sürpriz bir haber geldi. Merakla beklenen oyunun Kasım ayında lansmanı yapılacak Stadia’nın vitrin oyunu olacağı anlaşıldı.

Red Dead Redemption 2 Google Stadia ile PC oyuncularına ulaşacak

Böylece Red Dead Redemption 2 bekleyen ama PC üzerinde çalıştırmayacak olanlar da Google Stadia ile oyunu oynayabilecekler.  Stadia, video oyunlarının uzak sunucu üzerinden video stream teknolojisiyle oynanmasını sağlayacak bir servis. Kullanıcılar aylık abonelik ödemesiyle Google Stadia üzerinde yer alan oyunları oynayabilecekler.

Red Dead Redemption 2’nin Stadia üzerinde çalışacak olması, isteyenlerin oyunu tablet cihazların üzerinden bile oynayabileceği anlamına geliyor. Stadia’nın düzgün çalışabilmesi için tek gerekli kıstas, video streming için gerekli güçlü internet bağlantısı olacak. HD kalitede video indirmeye yeterli bir bağlantıyla oyunları yeterli çözünürlükte oynamak mümkün olacak.
Rockstar Games, PC için Red Dead Redemption 2’nin 5 Kasım tarihinde piyasaya çıkacağını açıkladı. Oyun geçtiğimiz yıl konsolda piyasaya çıkmış ve PC için de piyasaya çıkacağı beklentisiyle heyecan yaratmıştı. İlk oyun ise tüm baskılara rağmen PC’de yayınlanmamıştı. Google Stadia ile şimdi oyun sadece PC’de değil, internete erişebilen her cihazdan oynanabilecek.
Oyun Steam üzerinden oynanabilecek ve konsol versiyonundan farklı olarak yeni görevlerle yeni silahlar da yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
pc oyun Red Dead Redemption 2 Google Stadia

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