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Red Faction Guerrilla şimdi de Nintendo Switch için geliyor

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:49 | Son Güncelleme

Nintendo’nun 2017 yılının ilk çeyreğinde satışa sunduğu Nintendo Switch, müze görevi göremeye devam ediyor. Genel olarak Switch’e çıkan 3. parti oyunlarına baktığımızda eski, bir önceki nesle ait, yeri müze olan yapımlarla karşılaşıyoruz.

Red Faction Guerrilla şimdi de Nintendo Switch için geliyor

Yapımcılar, yeni geliştirdikleri oyunları Switch’e optimize etmek yerine, görsel yönden günümüz kriterlerinin çok altında olan eski yapımları Nintendo Switch için satışa sunmayı tercih ediyorlar.

Elbette bu durumda Switch’in donanım olarak PS4 ve Xbox One’dan hayli geri olmasının da önemli bir rolü mevcut.

Nintendo’nun hibrit konsolu için duyurulan son oyun ise 2009 yılında çıkmış olan Red Faction Guerrilla oldu. Neyse ki THQ ve Volition Switch için gelecek olan versiyonun Re-Mars-tered Edition olacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Re-Mars-tered Edition 2018 yılında PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulmuştu.

Orjinal Red Faction hikayesinin 50 yıl sonrasında geçen olayları konu edinecek olan Red Faction Guerrilla, devasa açık dünyası ve yıkıma dayalı oynanış dinamikleriyle Switch için iyi bir alternatif olabilir. Sonuçta Switch’te bu tarz çok fazla yapım yer almıyor. Dilerseniz oyun için yayınlanan tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

2 Temmuz’da yayınlanması planlanan oyunun Nintendo eShop fiyatı ise 29.99 euro / 26.99 sterlin olarak belirlendi.

Oyun videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
nintendo red faction oyun
 

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