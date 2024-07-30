Reddetti nasıl yazılır? Reddetti mi red etti mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bazı kelimeler ayrı, bazıları ise birleşik yazılır ve bu ayrım, dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Hangi kelimenin nasıl yazılması gerektiğini öğrenmek için güvenilir bir kaynağa başvurmak gerekir. Bu bağlamda, Türk Dil Kurumu (TDK) en önemli başvuru kaynağıdır. Örneğin, "reddetti" kelimesinin doğru yazımını öğrenmek için TDK'nin yazım kılavuzuna başvurmak yerinde olacaktır. "Reddetti" kelimesi, "reddetmek" fiilinden türemiş olup, Arapça kökenli "radd" kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelimenin nasıl yazılacağı dil kurallarına uygunluk açısından önemlidir.

Reddetti nasıl yazılır?

Arapçadan dilimize giren çok sayıda kelime bulunmaktadır ve "reddetti" sözcüğü de bunlardan biridir. "Reddetmek" fiili ve türevleri, yazımında sıkça hata yapılan kelimeler arasındadır. Bu tür sözcükleri kullanırken hem doğru yazımına hem de anlamına dikkat etmek önemlidir. Yanlış yazılan kelimeler, iletişimin anlaşılmasını zorlaştırabilir ve metnin bütünlüğünü bozabilir. Bu nedenle, sözcüklerin doğru yazımını ve anlamını öğrenmek için güvenilir kaynaklardan yararlanmak gerekir.

Türk Dil Kurumu (TDK) gibi güvenilir kaynaklar, "reddetti" gibi kelimelerin doğru yazımı ve anlamı konusunda rehberlik sağlar. TDK'nın çevrim içi sözlükleri ve yazım kılavuzları, bu tür yazım hatalarını önlemeye yardımcı olur. Reddetti TDK yazım kılavuzlarına göre “reddetti” biçiminde yazılması gereken bir ifadedir. Diğer yazım şekilleri imla hatası olarak değerlendirilir.

Reddetti doğru yazılışı

Günlük hayatta, herhangi bir şeyi kabul etmediğimizde sıklıkla "reddetti" sözcüğünü kullanırız. Ancak, bu kelime çoğu kişi tarafından yanlışlıkla "red etti" şeklinde ayrı yazılmaktadır. Bu sözcük kapsamında sıklıkla reddetti mi red etti mi sorusunun yanıtı aranır. Ancak, doğru yazım şekli reddetti olmalıdır. Red etti biçimindeki yazım şekli, dil bilgisi kurallarına göre doğru değildir ve ciddi bir yazım hatası oluşturur. Bu sözcüğün TDK tarafından onaylanmış yazım biçimleri aşağıdaki gibidir: