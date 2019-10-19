Redmi Note 8 : Fiyatı ile fark yaratacak

Redmi Note 8’in ön tarafında ise, güzel selfie’ler için f / 2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik AI teknolojisine sahip 13MP kamera bulunuyor ve bu kamerada yapay zeka desteği de bulunuyor. . Ön kamera aynı zamanda Redmi Note serisi için bir ilk olan panorama özçekim özelliğini de içeriyor.

Dayanıklılık konfor ile buluşuyor

Redmi Note8 2.5D kavisli cam tasarıma sahip 6.3 ”Dot Drop Ekran ile donatılmış. % 90 ekran / gövde oranına ulaşıyor. FHD + çözünürlük ve TÜV Rheinland onaylı ekran, mavi ışığı filtesi sayesinde hem iyi hem de gözleri yormayan görüntüler sunabiliyor. Ayrıca cihazın ön ve arka taraflarında Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor.

Snapdragon 655 ile geliyor

Redmi Note 8, Snapdragon 665 yonga seti ile geliyor. Bunun yanında 4GB RAM ve 64/128GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Güncel Android işletim sisteminin bulunduğu ürün, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Ek olarak, Redmi Note 8, yüksek kapasiteli 4.000mAh bataryaya sahip ve bu batarya, 18w hızlı şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 8, 15 Ekim’den itibaren 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB sırasıyla 1,999TL ve 2,199TL’den satışta.

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