Mynet Trend

Redmi Note 8 : Fiyatı ile fark yaratacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Redmi Note 8’in arka tarafında toplamda dört kamera yer alıyor. 48MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, f / 1.79 açıklığı ve 79.4 ° görüş alanı olan sensöre sahip.

Redmi Note 8 : Fiyatı ile fark yaratacak

Redmi Note 8’in ön tarafında ise, güzel selfie’ler için f / 2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik AI teknolojisine sahip 13MP kamera bulunuyor ve bu kamerada yapay zeka desteği de bulunuyor. . Ön kamera aynı zamanda Redmi Note serisi için bir ilk olan panorama özçekim özelliğini de içeriyor.

Dayanıklılık konfor ile buluşuyor

Redmi Note8 2.5D kavisli cam tasarıma sahip 6.3 ”Dot Drop Ekran ile donatılmış. % 90 ekran / gövde oranına ulaşıyor. FHD + çözünürlük ve TÜV Rheinland onaylı ekran, mavi ışığı filtesi sayesinde hem iyi hem de gözleri yormayan görüntüler sunabiliyor. Ayrıca cihazın ön ve arka taraflarında Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor.

Snapdragon 655 ile geliyor

Redmi Note 8, Snapdragon 665 yonga seti ile geliyor. Bunun yanında 4GB RAM ve 64/128GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Güncel Android işletim sisteminin bulunduğu ürün, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Ek olarak, Redmi Note 8, yüksek kapasiteli 4.000mAh bataryaya sahip ve bu batarya, 18w hızlı şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 8, 15 Ekim’den itibaren 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB sırasıyla 1,999TL ve 2,199TL’den satışta.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyorBBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor
Bulanık fotoğraflar tarih olacakBulanık fotoğraflar tarih olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
redmi note 8 Redmi

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Tarihte bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

Tarihte bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte gelecekten gelen notebook!

İşte gelecekten gelen notebook!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 inçlik MacBook Pro nasıl görünecek?

16 inçlik MacBook Pro nasıl görünecek?

The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

Razer’dan iş odaklı dizüstü: Razer Blade 15 Studio Edition

Razer’dan iş odaklı dizüstü: Razer Blade 15 Studio Edition

Need for Speed oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

Need for Speed oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor

BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor

Bulanık fotoğraflar tarih olacak

Bulanık fotoğraflar tarih olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.