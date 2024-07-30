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Referans nasıl yazılır? Referans mı refarans mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 17:26
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Dilimizdeki sözcükleri doğru yazmak ve doğru telaffuz etmek, etkili iletişim kurmanın temel taşlarından biridir. Kelimeleri doğru kullanmak, kendimizi net bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur. Yazılı iletişimde sık yapılan imla hataları, mesajlarımızın anlaşılmasını zorlaştırabilir ve iletişimi kesintiye uğratabilir. Bu bağlamda, yaygın olarak yanlış yazılan kelimelerden biri de "referans" kelimesidir. Peki, referans nasıl yazılır?

Referans nasıl yazılır? Referans mı refarans mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım hataları, okuyucunun kelimeyi yanlış anlamasına veya kelimenin yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Kelimenin doğru yazımını öğrenmek ve doğru kullanmak, yazılı iletişimin kalitesini artırır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) çevrim içi sözlük ve yazım kılavuzları, kelimelerin doğru yazımı konusunda en güvenilir kaynaklardır.

Referans kelimesi, TDK'nin güncel Türkçe sözlüğünde doğru yazımı ve anlamıyla birlikte bulunmaktadır. Bu tür kaynakları kullanarak kelimelerin doğru yazımını öğrenmek, yazılı iletişimde karşılaşılabilecek sorunları önlemenin en etkili yoludur. Doğru yazım ve telaffuz, iletişimdeki netliği ve anlaşılabilirliği artırır, böylece mesajlarınızın doğru ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.

Referans nasıl yazılır?

Kökeni Türkçe olmayan sözcüklerin dilimizde doğru yazılması ve telaffuz edilmesi, dilimizin zenginliğini korumanın yanı sıra iletişimin netliğini sağlamak açısından da önemlidir. Bu bağlamda, günlük yaşamda sıkça kullanılan ve Fransızca kökenli olan "referans" kelimesi öne çıkar. Fransızca'da "référence" olarak yazılan bu kelime, Türkçeye ödünç alınırken Türkçe yazım kurallarına uygun hale getirilmiştir. Ancak, yazılı iletişimde bu kelimenin doğru yazımına özen göstermek gerekir.

"Referans" kelimesi, dilimize geçerken bazı ses değişikliklerine uğramış ve Türkçe kurallarına adapte edilmiştir. Bu kelimenin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenmiştir ve TDK’nİn güncel Türkçe sözlüğünde yer almaktadır. Referans yazımında sıklıkla referans mı refarans mı sorusuna yanıt aranır. Ancak, TDK sözlüklerine bakıldığında bu sözcüğün “referans” şeklinde yazılması gerektiği görülür.

Referans doğru yazılışı

Doğru yazım şekillerinin bilinmesi, hem yazılı hem de sözlü iletişimde anlaşılırlığı artırır ve metinlerin profesyonel görünmesini sağlar. Referans kelimesi, iş dünyasında, akademik çalışmalarda ve günlük yaşamda sıkça kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla, bu kelimenin doğru yazımına dikkat etmek, etkili ve anlaşılır iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. TDK'nin çevrim içi kaynaklarını kullanarak kelimelerin doğru yazımını öğrenmek ve bu bilgiyle iletişimi sürdürmek, dilimizi doğru kullanmanın en etkin yollarından biridir. Referans TDK onaylı yazım şekilleri aşağıdaki gibidir:

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