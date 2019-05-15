Refleksi hayatını kurtardı

Olay, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Boynton Beach şehrinde I-95 otoyolunda meydana geldi.

Devriye aracının kamerasına yansıyan görüntülerde, Jeremy Medastin'in otoyolda meydana gelen bir kazanın tutanağı için sol şeritte park halindeki ekip aracına yürüdüğü görülüyor. Bu sırada havanın yağmurlu olması dolayısıyla kontrolden çıkmış bir aracın kendisine doğru geldiğini fark eden Medastin, istinat duvarına yöneliyor ve duvara tırmanarak, ezilmekten son anda kurtuluyor.

Ayrıca, görüntülerde, bu sırada devriye aracında bulunan başka bir görevlinin Medastin'in yardımına koştuğu ve Medastin'e sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, Medastin'in hastaneye kaldırıldığı ve kaza sonucu bileğinin kırıldığı belirtildi.

(DHA)

