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REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel Regaip Kandili ve Cuma mesajları (HAYIRLI KANDİLLER)

26.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili mesajları ve Cuma mesajları 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bugün idrak ediliyor. Müslümanlar rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili gecesinde bolca ibadet ediyorlar. Bu anlamlı günün geldiğini sevdiklerine haber vermek isteyenler kandil mesajlarını araştırmaya başladılar. İşte en güzel, yeni, resimli Regaip Kandili ve Cuma mesajları

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel Regaip Kandili ve Cuma mesajları (HAYIRLI KANDİLLER)

Regaip Kandili mesajları için araştırmalar başladı. Resimli, yeni, en güzel, Regaip Kandili mesajları ve Cuma mesajları gündemde yer alıyor. Müslümanların heyecanla beklediği kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece yılın ilk kandili oluyor. Siz de Regaip Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize bu anlamlı günün geldiğini haber verebilirsiniz. En güzel kandil mesajlarını sizler için derledik.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
regaip-kandili-mesajları
Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.
kandil-mesajları
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
cuma-mesajları
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin…
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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