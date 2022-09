Reha Muhtar Deniz Uğur davasında karar verildi! Kızına şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Reha Muhtar hapis yatabilir...

Reha Muhtar, 13 yaşındaki kızı M.D.M.’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla son zamanlarda oldukça konuşuldu. İki çocuk annesi Deniz Uğur bu olayı mahkemeye taşıdı. Kızları M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetini anneye veren mahkeme ayrıca Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti.

HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Mahkeme, Reha Muhtar'ın mahkeme kararına uymaması durumunda ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, 2. ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 13 yaşındaki kızları M.D.M. hakkında şiddet kararı var iken oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadı.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Deniz Uğur şu ifadeleri kullandı: “Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var. Benim çocuğumun psikolojisi için son derece tehlikeli bir durum. Bunun için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim çocuklarımı birbirinden ayıramazlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Çocukların eğitimi benim için her şeyden önemlidir tabi ki ama can sağlığı, ruh sağlığı tabi ki hepsinden daha da önemlidir”

REHA MUHTAR'DAN AÇIKLAMA

Reha Muhtar ise, “Poyraz’la ilgili mahkeme kararını verdi. ‘Taleplerin reddine’ dedi. Bugün 11. gün. 10 günlüktü talep. ‘Biz vermeyiz’ diyorlar. Şu anda olan, çocuğu vermedikleri. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

"BU ADAMLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

M.D.M. annesi Uğur'a gönderdiği mesajda şunları yazmıştı: "Bana ilk önce b.k gibi davranıyor. Sonra hayır ben sana hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım diyor. Polislere yalan söylüyor. Her hikâyeyi döndürerek söylüyor. Benim ona karşı ajanlık yaptığımı düşünüyor. Ne yapacağım? Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Bana yapmadığım şeyler için bağırıyor. Vuruyor, vurmadım diyor. Çok içki içiyor sonra alkolik değilim diyor. Anne ne olur ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Ne olur anne…"

Muhtar ise konuyla ilgili şunları söylemişti: "Yalan iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği ifade. Allahım Büyüksün."