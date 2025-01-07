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Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşananları görüp vasiyetini açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 07:14
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Deniz Uğur'dan iki çocuğu bulunan Reha Muhtar eski eşiyle sık sık yaşadığı velayet davalarıyla gündeme gelmişti. Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra vasiyetini açıkladı.

Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşananları görüp vasiyetini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü haber spikeri Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce bir paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.

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Reha Muhtar tedavisi bittikten sonra, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” diyerek gündeme gelmişti.

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"OĞLUMU KAÇIRDILAR"

Öte yandan, Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmiş ve "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Reha Muhtar
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