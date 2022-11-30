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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğullarından şok sözler! "Annem ve avukatı bana babamı kötülüyor"

30.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Uğur ile davalık olan Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, çektiği videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Annesi Deniz Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine baskı yaptığını söyleyen Poyraz Muhtar, "Annem ve avukatı, bana baban için şunları söyle diye öğretiyor" dedi. Mahkeme anne Uğur hakkında tedbir kararı verdi. Uğur'dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğullarından şok sözler! "Annem ve avukatı bana babamı kötülüyor"

Velayet davaları ile gündeme gelen Reha Muhtar ve oyuncu Deniz Uğur, uzun süredir magazin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızları Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak anne Deniz Uğur'a verirken, Poyraz Muhtar'ın velayeti ise babası Reha Muhtar'da kaldı.

Tüm yaşananların ardından Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda annesi Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine babasını kötülediğini ve babası hakkında kötü şeyler söylemesi için baskı kurduğunu söyledi.

Poyraz'ın videosunun ardından Feyza Altun'un sosyal medya hesabından Poyraz'ın fotoğrafını yayınlayıp, üzerine de "Poyraz, Aliş'i de beni de sevmiyormuş" yazması ile tepkilerin odağı haline geldi. Başta meslektaşları olmak üzere birçok kişi, Altun'a meslek etik kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Altun'un avukat olarak mahkemeye sunması gereken delilleri sosyal medyada paylaşmasının yanlış olduğu vurgulandı.

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Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide de Feyza Altun'a tepki gösterdi. Poyraz paylaşımında, "Feyza hanım geçen sefer sana ve oğluna samimi davrandım ayıp olmasın diye. Ama çektiğimiz fotoğrafları paylaşmayın dedim ve bana söz dediniz ama 2 gün önce paylaştınız cumartesi günü tekrardan geleceksiniz bir daha yaparsanız ne olacağını görürsünüz kalbimi çok kırdınız sizi affedebilir miyim bilmiyorum ama kolay olmaz cumartesi geliyorsunuz fotoğraf falan çekmem size artık inanmıyorum hiç bir konuda" ifadelerini kullandı.

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