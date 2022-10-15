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Reha Muhtar'ın "Trans çocuklar vardır" diyen Avukat Feyza Altun isyanı! "Mina ve Poyraz'ı kurtaralım"

15.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar'ın 2010 yılında boşandığı eski eşi Deniz Uğur, Muhtar'ın çocuklarına sözel ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek velayetin kendisine verilmesi amacıyla dava açmıştı. Reha Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Uğur'un, "Trans çocuk vardır" diyen avukatı Feyza Altun için, "Mina ve Poyraz'ı kurtaralım" diyerek isyan etti.

Reha Muhtar'ın "Trans çocuklar vardır" diyen Avukat Feyza Altun isyanı! "Mina ve Poyraz'ı kurtaralım"

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikizlerinin babası ünlü haber spikeri Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etmişti. Şikayetin ardından Mina'nın velayeti 2 aylığına Uğur'a; Poyraz'ın velayeti ise Reha Muhtar'a verilmişti.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki çekişmenin magazin gündemine yansımaları her geçen gün artarken Muhtar, Feyza Altun için, "Çocuklarımı ondan kurtaralım" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

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Muhtar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cinsel kimliği oluşmamış çocuklar için, "Trans çocuklar vardır" diyen Avukat Feyza Altun'dan Mina ve Poyraz'ı kurtaralım. Bu avukat, oğlumu mahkemede kaçırdı. Çocuklarımı okula göndertmiyerek 14 gün evde alıkoydu. Mina ve Poyraz, "Trans çocuklar vardır" diyen avukatın ellerinde!"

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