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Reha Muhtar'dan Deniz Uğur iddiası! 'Bu mu annelik!' deyip anlattı

14.10.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki sular durulmuyor. Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Deniz Uğur, son açıklamasında, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etmişti. Suskunluğunu sosyal medyada bozan Reha Muhtar, ünlü oyuncu hakkında ‘Bu mu annelik!’ çıkışı yapıp ekledi! "Her enflasyon çıktığında çocukları kaçırıp velayet davası açıyor."

Reha Muhtar'dan Deniz Uğur iddiası! 'Bu mu annelik!' deyip anlattı

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede Reha Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.

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Bu gelişmelerin ardından suskunluğunu sosyal medya hesabından bozan Reha Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.

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13 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ!

"Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!"

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