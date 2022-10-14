Reha Muhtar'dan Deniz Uğur iddiası! 'Bu mu annelik!' deyip anlattı

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede Reha Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.

Bu gelişmelerin ardından suskunluğunu sosyal medya hesabından bozan Reha Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.

13 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ!

"Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!"





