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Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!

ALMANYA HABERLERİ  | 14.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu.

Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere’ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu.

Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB’nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB’nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."

Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan’a takdim ettiği formasına "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkati çekti.

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Recep Tayyip Erdoğan mesut ozil ilkay gündoğan cenk tosun

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