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"Reis" buğdayında 4 bin ton tohumluk mahsul beklentisiyle ekime başlandı

16.10.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde ilk kez 2019 yılında ekimi yapılan "Reis" çeşidi buğdaydan bu sene elde edilen 2 bin 500 ton ürün çiftçilere tohumluk olarak dağıtıldı - Gelecek yıl dağıtılacak tohumluklar için ekim mesaisinin başladığı işletmede bu çeşitten 4 bin ton ürün alınması hedefleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde 2019 yılından bu yana üretilen, kuraklığa dayanıklı "Reis" çeşidi tohumluk buğdayın bu seneki ekim mesaisi başladı.

Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır, tiftik keçisi, Anadolu merinosuyla hayvancılıkla ön plana çıkan Anadolu Tarım İşletmesi, bitkisel üretimle de çiftçilere destek oluyor.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen kuraklığa dayanıklı "Reis" çeşidinin 2019 yılından beri üretimini yapan Anadolu Tarım İşletmesinde bu sene üretilen 2 bin 500 ton sertifikalı buğday tohumu Eskişehir, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki çiftçilere dağıtıldı.

Gelecek yılın tohumluk "Reis" buğdayı için ekim yapılan işletmede 2023'te elde edilmesi planlanan 4 bin ton mahsulün 3 bin 500 tonunun sertifikalı tohum olarak çiftçilere verilmesi hedefleniyor.

İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, Anadolu Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra bitkisel üretim de yapıldığını söyledi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği ve kurak bölgelere uyumlu "Reis" adlı buğday çeşidini çiftçilere tavsiye ettiklerini anlatan Yılmaz, "Kate A1 ve Sönmez çeşidi buğday tohumlarımız da var. Genel müdürlüğümüzün politikaları doğrultusunda tohumluk yonca, tohumluk fiğ, tohumluk korunga gibi bitkiler de ekim desenimize alınıyor." dedi.

- "Her yıl talep artıyor"

İşletmenin Bitkisel Üretim Şubesi Şefi Fatih Daş, ekim ayıyla birlikte güzlük tohum ekim işlerinin başladığını belirterek, "Reis" çeşidi buğday üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daş, 10 bin 700 dekar alanda buğday ekimi yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buğdayın yanı sıra TİGEM işletmelerinin hayvancılık faaliyetlerindeki yem ihtiyacını karşılamak için 5 bin dekar alanda kuru ot üretimi için ekimi yapacağız. Sonbaharda yaklaşık 16 bin dekar alanda ekim yapacağız. Reis çeşidi, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ıslah çalışmaları sonucu ülkemize kazandırıldı. Burada üretimi gerçekleştirerek, bu buğday tohumunu çiftçiyle buluşturmayı amaç ediniyoruz. İlk kez 2019 yılında ekimini gerçekleştirdiğimiz bir çeşit. Her yıl gün geçtikçe talep artıyor. "

Fatih Daş, kuraklığa dayanıklı "Reis" çeşidi buğdaya küresel iklim değişikliği nedeniyle gelecekte talebin artacağını öngördüklerini söyledi.

Buğdaydan gelecek sene 4 bin ton mahsul beklediklerini belirten Daş, "Bahar aylarında ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerimiz olacak. Akabinde temmuz ayının ortalarında hasat yapmış olacağız." diye konuştu.

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