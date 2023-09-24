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  4. Reklam arasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti! Ahmet Çakar ağzındaki suyu kameraya püskürttü

Reklam arasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti! Ahmet Çakar ağzındaki suyu kameraya püskürttü

24.09.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programının devre arasındaki yaptığıyla sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar zaman zaman yaptığı olaylarla gündem olurken, bu kez beklenmedik bir hareketle gündem oldu.

AĞZINDAKİ SUYU FIŞKIRTTI

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Beyaz Futbol programının reklam arasında çekilen görüntüler sosyal medyaya düşerken, Ertem Şener'in çektiği videoda Ahmet Çakar'ın ağzındaki suyu objetiflere püskürttüğü görüldü.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

İŞTE O ANLAR...


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Ahmet Çakar beyaz futbol ak

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