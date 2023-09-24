Reklam arasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti! Ahmet Çakar ağzındaki suyu kameraya püskürttü

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar zaman zaman yaptığı olaylarla gündem olurken, bu kez beklenmedik bir hareketle gündem oldu.

AĞZINDAKİ SUYU FIŞKIRTTI

Beyaz Futbol programının reklam arasında çekilen görüntüler sosyal medyaya düşerken, Ertem Şener'in çektiği videoda Ahmet Çakar'ın ağzındaki suyu objetiflere püskürttüğü görüldü.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

İŞTE O ANLAR...

????'Beyaz Futbol' programının reklam arasında Ahmet Çakar ağzındaki suyu objektiflere püskürttü. pic.twitter.com/zVotMImxfF — Mynet Spor (@mynetspor) September 24, 2023



