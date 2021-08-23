MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reklam ücretini artıran Merve Boluğur'dan poz üstüne poz

Reklam ücretini artıran Merve Boluğur'dan poz üstüne poz

23.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmasıyla bilinen oyuncu Merve Boluğur Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekti. Üst üste pozlar veren ünlü oyuncuya hayranları yorum yağdırdı.

Reklam ücretini artıran Merve Boluğur'dan poz üstüne poz

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu takipçi sayısını artırınca, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de arttırdı. 3 milyon 600 bin takipçi sayısına ulaşan oyuncu, reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL alıyordu. Boluğur, artık reklam içerikli paylaşımları için 50 bin TL istiyor.

1

Hal böyle olunca Merve Boluğur paylaşımlarına hız verdi. Şu sıralar Bodrum'da olan Boluğur siyah mini elbisesini giyip deniz kenarında sere serpe poz verdi. Merve Boluğur'un verdiği pozlara hayranları beğeni yağdırdı.

2

Merve Boluğur'un hayranları bu pozlara "Dizi yap artık" yorumlarında da bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesiyle dikkat çektiİddialı dekoltesiyle dikkat çekti
PARTNERMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladıMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladı
Eski aşkının yeni aşkı soruldu! "Hiç uygun değil..."Eski aşkının yeni aşkı soruldu! "Hiç uygun değil..."
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Mayolu tatil pozlarını paylaştı!

Mayolu tatil pozlarını paylaştı!

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi

Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi

Okan Zeki Karacan cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Okan Zeki Karacan cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.