Reklam ücretini artıran Merve Boluğur'dan poz üstüne poz

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu takipçi sayısını artırınca, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de arttırdı. 3 milyon 600 bin takipçi sayısına ulaşan oyuncu, reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL alıyordu. Boluğur, artık reklam içerikli paylaşımları için 50 bin TL istiyor.

Hal böyle olunca Merve Boluğur paylaşımlarına hız verdi. Şu sıralar Bodrum'da olan Boluğur siyah mini elbisesini giyip deniz kenarında sere serpe poz verdi. Merve Boluğur'un verdiği pozlara hayranları beğeni yağdırdı.

Merve Boluğur'un hayranları bu pozlara "Dizi yap artık" yorumlarında da bulundu.



