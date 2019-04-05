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Rekor boşanma! Dünyanın en zengin 3. kadını oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie boşandı. Ayrılık sonrası MacKenzie'nin 35 milyar doları bulan tazminat alacağı bildirildi. Mackenzie bu bu boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.

Rekor boşanma! Dünyanın en zengin 3. kadını oldu

Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzie evliliklerini noktaladı.

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Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.

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MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.

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Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.

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Bu anlaşmaya göre MacKenzie Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.

Boşanmanın ardından MacKenzie 35 milyar doları bulan bir tazminat alacak.

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Mackenzie bu boşanma tazminatıyla Francoise Bettencourt Meyers ve Alice Walton'ın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos MacKenzie

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