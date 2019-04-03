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Renault, Clio’yu emekli etmekten vazgeçti!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 03.04.2019 07:22 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv devi, Renault Clio IV üretiminin yeni nesil Clio V ile birlikte devam etmesine karar verdi. İşte detaylar.

Renault, Clio’yu emekli etmekten vazgeçti!

Renault, ikili model stratejisini ilk kez 2006’da kullandı; 2006 yılında III. nesil Clio’yu piyasaya sürdü, ama Clio’nun bir önceki neslini üretimden çekmedi. Clio II’yi geliştirmeye devam etti ve ona yeni bir isim verdi. Fransız otomobil üreticisi, II. neslin üretimine “Campus” adıyla; tasarım, donanım ve motor noktalarında yaptığı bazı değişikliklerle bir süre daha devam etti.

Aradan 13 yıl geçti ve Renault, ikili model stratejisini aynı modelde bir kez daha uygulamaya karar verdi. Renault, geçtiğimiz günlerde; Mart ayında beşinci nesil Clio’yu tanıtmasına rağmen bir önceki neslin üretimine devam edeceğini açıkladı. Neden mi? Çünkü 2012 yılında üretime giren üretimi halen devam etmekte olan Clio IV, Volkswagen Golf’ten sonra Avrupa’nın ikinci en çok satan modeli. Fransız B segmenti hatchback yedi yıl gibi kısa bir sürede 4 milyondan fazla sattı. Bu nedenle Fransız otomobil üreticisi ondan vazgeçmek istemiyor.

RENAULT CLISO IV ADINA 'GENETATION' EKLENTİSİ ALACAK

Clio IV de Clio II gibi adına bir eklenti alarak yoluna devam edecek. Önümüzdeki yıldan itibaren “Generation” isim eklentisi ile satılacak olan Clio IV, Renault ürün gamındaki yerini koruyarak yedi yıllık başarılı kariyerine devam edecek. Yeni nesil Clio V ile üretilmeye devam edecek olan “Clio Genaration” üretimde mevcut dördüncü nesli temel alacak ve Renault’ta göre bir dizi faydalı donanım ile satılacak.

  • Manuel klima
  • Cruise Control
  • 16 inç jantlar
  • Gövde rengi katlanır elektrikli aynalar
  • LED gündüz farları
  • Otomatik yağmur ve far sensörü
  • Şehir Paketi (arka park sensörü,
  • Radyo Bağlantısı R & Go USB ile
  • 7 inç dokunmatik ekranlı Nav & Go navigasyonlu MediaNav Evolutio (Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu)

Clio Generation, 2012 yılından beri Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Clio IV’ün yerine üretime girecek ve yılın son aylarında yeni nesil Clio V ile aynı üretim hattından çıkmaya başlayacak. Modelin liste fiyatları henüz bilinmemekle birlikte, ülkemizde 120.000 TL civarında satılan Clio IV ve 2020 model yılı ile tahmini olarak 150.000 TL başlangıç fiyatları ile satılacak olan Clio V’in arasında ortalama fiyat etiketine sahip olacaktır diye tahmin ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
renault Clio

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