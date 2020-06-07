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Renee Gracie,cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

25 yaşındaki pilot, motor sporlarından yeterli kazancı elde edememesini gerekçe göstererek sporculuk kariyerini noktaladı ve cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başladı.

Renee Gracie,cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı

Avustralya'da Supercars pilotu olan Renee Gracie radikal bir karar aldı ve sporculuk kariyerini noktaladı. Başarılı sporcunun bu kararı almasının arkasında ilginç bir neden yatıyor.25 yaşındaki pilot, cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başladı.

Cinsel içerikli film yıldızı olma kararı alan Gracie, bu alanda kariyerine devam ederken kazancının ciddi oranda arttığını söyledi. "Hayal edemeyeceğim bir ekonomik ferahlığa ulaştım" diyen Gracie, "Bu karardan dolayı pişman değilim. Pilotluk yaparken çok az kazanıyordum, hatta tatile gitmek için bile yeterli kazancım olmuyordu" şeklinde konuştu.

2015 yılında yarışmaya başlayan ancak bir süre sonra tutkusunu kaybettiğini söyleyen 25 yaşındaki Gracie, iki arkadaşının tavsiyesiyle bu işe girdiğini söylerken "Tutkum kaybolunca araç alım satımıyla uğraşmaya başladım. Bir gün iki arkadaşım üye oldukları siteden bahsettiler ve ilgimi çekti. İlk başta sadece çıplak fotoğraflarla haftada 2 bin dolardan fazla kazanmaya başladım. Sonrasında ise cinsel ilişkilerimin videolarını paylaştım ve kazancım arttı.

"Artık kazancım, haftada 18 bin dolara kadar çıktı" ifadelerini kullandı. Renee Gracie, sahip olduğu ekonomik durum nedeniyle ailesinin destek verdiğini, hatta babasının yaptığı işi çok iyi bildiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

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