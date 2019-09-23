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Rengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da bulunan 450 yıllık tarihi han, restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldükten sonra, turistlerin yoğun ilgisi sonucu fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Turistler, teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ücret karşılığında fotoğraf çektiriyor.

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Nevşehir'in merkez Göreme Beldesinde bulunan, 450 yıllık Belediye Hanı, yıllar önce restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldü. Duvar ve tabanı tamamen eski dokuma halılarla kaplanan han, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin dikkatini çekti. Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri handa hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de rengarenk halılar arasında fotoğraf çektiriyor. Tarihi han, turistlerin yoğun ilgisi sonucu zamanla fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Müşteri olmayanlar da ücret karşılığında handa teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ve üzerinde fotoğraf çektirebiliyor.

'TURİSTLERİN İLGİSİ MUHTEŞEM'

Yabancı turistlerin handa yoğun olarak fotoğraf çektirdiğini belirten mağaza işletmecisi Sedat İkman, "Biz Türkiye'nin her tarafından gelen halıları teşhir ediyor ve satıyoruz. Ben 3'üncü kuşağım ve bu işi dedem başlattı. 5 yıldır sosyal medyada fotoğraf anlamında bir patlama oldu. Özellikle Asya ve Avrupa'dan gelen turistlerimiz burada fotoğraf çektirmek istiyorlar. Buraya olan ilgi ise muhteşem. Burada günde bin kişiyi ağırladığımız oluyor. Buranın renk tonu güzel olduğu için fotoğraf çektirmek istiyorlar. Misafirperverliğimizi de elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.

'ÇEKİMLER İÇİN MAĞAZAMIZI KAPATIYORUZ'

İkman, mağazalarındaki halıların el dokuması olduğunu, fiyatlarının 300 TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini kaydederek, "Bizim için burada dokuma ve yün kalitesi çok önemlidir. Fotoğraf çekimlerinden dolayı mağazamızın kapanması söz konusu oluyor. Misafirlerimizin istediği zaman diliminde çekim yapıyoruz. Çekim süreci içerisinde mağazaya hiçbir müşteriyi alamayacağımız için de fotoğraf çekimlerinin bir maliyeti var. Fiyatlarımız ise gelen müşterilerin istediği fotoğraf adedine göre değişiyor. Bazen de müşterinin durumuna göre para almadığımız da oluyor" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir turist

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