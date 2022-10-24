Renk eş anlamlısı nedir? Renk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Klasik Türk Edebiyatı Dönemi'nde, Farsça ve Arapça kelimelerin dilimize geçişi hız kazanmıştır. Özellikle Farsçanın o dönemlerde edebî dil olarak kullanılması, Dilimize bir çok Farsça kelimenin geçişini sağlamıştır. Renk kelimesi de dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Farsçada "boya, renk" gibi anlamlarda kullanılan "rang" sözcüğünden alıntıdır. Farsça "rang" kelimesi Sanskritçedeki "renk, kırmızı renk" anlamlarında kullanılan "rāga" kelimesiyle eş kökenli olduğu düşünülmektedir. Uzun zamandır dilimizde olan renk kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Türkçede birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi sonucunda o kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Ancak bazı kelimeler, birden fazla anlamı karşılamasına rağmen eş anlamlısı bulunmayabilir. Renk kelimesi de birden fazla anlama gelmesine rağmen renk kelimesinin eş anlamı olan ya da eş anlamı sayılabilecek bir kelime yoktur.
Renk eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde olmadığı için rengin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Renk kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: