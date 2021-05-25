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Rennes, Camavinga için 100 milyon euro istiyor

25.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rennes'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Rennes, Camavinga için 100 milyon euro istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Eduardo Camavinga, kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Camavinga'nın geleceği için konuşan kulüp başkanı Nicolas Holveck, "Herkes için kalması iyi olacaktır. Ben iyimserim. Rennes ve Camavinga için en doğru çözümü bulmalıyız. Eğer Camavinga, 1 yıl daha kalmak isterse buna karşı çıkmayız." ifadelerini kullandı.

PSG'Yİ İSTİYOR

18 yaşındaki futbolcu, gelecek sezonda kariyerine PSG'de devam etmek istediğini ifade etti. PSG Yönetimi'nin de transfer etmek istediği Camavinga için henüz "resmi" bir teklif bulunmuyor.

100 MİLYON EURO

PSG Yönetimi'nin de transfer listesinin en tepesinde yer alan oyuncu için Rennes, tam 100 milyon euro talep ediyor.

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