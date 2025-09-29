SPOR

Rennes ve Lens Golsuz Berabere Kaldı, Kartlar Havada Uçuştu!

Rennes ile Lens arasındaki Ligue 1 mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın henüz ilk dakikasında gelen kırmızı kart ve bol kartlı mücadele, skoru gölgede bıraktı.

Fransa Ligue 1'de Rennes, kendi sahasında Lens'i ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, maçın henüz ilk dakikasında Jonathan Gradit'nin kırmızı kart görmesi ve toplamda beş kırmızı kartın çıktığı (Rennes 3, Lens 2) gergin atmosfer, futbolun önüne geçti. Bu istatistikle Rennes, Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında en çok kırmızı kart görülen/gördüren takım unvanını elde etti. Lens ise bu sezon Ligue 1'de en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Maça hızlı başlayan Lens, Gradit'nin Seko Fofana'ya yaptığı faul sonrası erken bir şok yaşadı. Son adam pozisyonundaki Fofana'yı düşüren Gradit, hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu, Jean-Clair Todibo'nun rekorunu (9. saniyede kırmızı kart) geçemese de, Ligue 1 tarihinin en erken kırmızı kartlarından biri olarak kayıtlara geçti.

10 kişi kalan Lens, buna rağmen direnç gösterdi ve Rennes'in baskısına başarıyla karşı koydu. Rennes, özellikle ikinci yarıda gol için yüklense de, Lens savunmasını aşmakta zorlandı. Maçın son anlarında Mousa Al-Tamari'nin şutu, Lens kalecisi tarafından güçlükle kornere çelindi. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 sona erdi.

Maç boyunca gerginlik hakimdi. Hakem, oyuncuları sık sık sarı kartla uyarmak zorunda kaldı. Rennes'den Mahamadou Nagida da sarı kart gören isimler arasındaydı. Maçın son bölümünde Estéban'ın rövaşata vuruşu Lens kalecisi tarafından aynı güzellikte kurtarıldı.

Rennes'in maçlarındaki yüksek kart sayısı dikkat çekiyor. Bu durum, takımın agresif oyun tarzının ve hakem kararlarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Lens ise, eksik kalmasına rağmen gösterdiği dirençle puanı kurtarmayı başardı.

Sonuç olarak, Rennes ile Lens arasındaki mücadele, bol kartlı ve gergin bir atmosfere sahne oldu. Erken gelen kırmızı kart, Lens'i zor durumda bıraksa da, takımın gösterdiği direnç takdire şayandı. Rennes ise, rakip savunmayı aşmakta zorlanarak sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım da bu maçtan dersler çıkararak önlerindeki maçlara hazırlanacak.

