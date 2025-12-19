Galatasaray ve Trabzonspor Ümit Akdağ için karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ligde 39 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'ı, 36 puanlı Fenerbahçe ikinci, 35 puanlı Trabzonspor ise üçüncü sırada takip ediyor.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR ÜMİT AKDAĞ TRANSFERİNDE KARŞI KARŞIYA

Zirve mücadelesi veren ekipler ara transfer sezonunda da kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başladı. Galatasaray ve Trabzonspor'un savunmaya takviye yapması beklenirken, iki ekip transferde karşı karşı geldi.

İKİ HOCA DA İSTİYOR

Galatasaray ve Trabzsonspor, Alanyaspor'un başarılı defans oyuncusu Ümit Akdağ için karşı karşıya geldi. Başarılı savunmacı iki teknik direktörün de istediği isimler arasında yer alıyor.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Alanyaspor'da 17 maça çıkan genç savunmacı 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.