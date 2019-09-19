Rent’n Connect, TP-Link’in MiFi cihazlarını tercih ediyor

Bu ihtiyaca çözüm vermek üzere hizmet veren ve turistlere içinde data hattı olan mobil WiFi cihazları kiralayan bir şirket var.Rent ’n Connect şirketi, Türkiye’ye gelen turistlere, ziyaretleri boyunca kullanacakları ve birden çok kişi ve cihazın bağlanabileceği ‘hotspot’ olarak tanımlanan mobil yönlendiriciler kiralıyor. Şirket, bu konuda TP-Link ürünlerini tercih ediyor.
Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link’in geniş ürün ailesinde mobil yönlendiriciler (MiFi cihazları) da yer alıyor.Birden çok model ile farklı gereksinimlere cevap verebilen TP-Link MiFi cihazları, içine takılan SIM kart ile kullanılıyor.Uzun pil ömrü ve küçük, hafif boyutları ile her yere rahatlıkla taşınan MiFi cihazları sayesinde kesintisiz bir iletişim sağlanıyor. En az 10 kişi/cihazın bağlanabildiği ve bu sayının modele göre arttığı bu ürünlerde ayrıca mikro SD kart yuvası da yer alıyor. Bu sayede turistler dosyalarını, fotoğraf ve videolarını MiFi’a bağlı diğer kullanıcılar ile kolaylıkla paylaşabiliyorlar.
Turistlerin gittikleri ülkede kendi data hatlarını kullanmalarının maliyetlerinin yüksek olması, dolaşım sorunu gibi nedenler mobil cihaz kiralama hizmetini ortaya çıkarmış durumda. Turistleri gittikleri ülkede operatör ve uygun hat bulma, satın alma gibi işlemlerden de kurtaran bu hizmeti veren Rent ’n Connect, Türkiye’ye gelen ve önceden ya da geldikten sonra Rent’n Connect’ten kiralama hizmeti satın alan bir kişi ya da gruba istediği noktada ürünü teslim ediyor.
Ürünün içinde sınırsız bir data hattı yer alıyor. Turistler Türkiye’de oldukları süre boyunca bu MiFi cihazları ile 4.5G üzerinden sürekli internete bağlı kalabiliyorlar. Dönüş zamanı, önceden belirtilen noktadan ürünler geri alınıyor.
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