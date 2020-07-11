SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Reşat Yazıcıoğulları resmen Karşıyaka’da

Reşat Yazıcıoğulları resmen Karşıyaka’da

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Karşıyaka, Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğüne getirdiği Reşat Yazıcıoğulları ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Reşat Yazıcıoğulları resmen Karşıyaka’da

Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın daha önce başantrenörlük görevi için anlaşmaya vardığı Reşat Yazıcıoğulları ile Selçuk Yaşar Tesisleri’nde bir imza töreni düzenlendi. Yazıcıoğulları için Selçuk Yaşar Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ile şube yöneticileri katıldı.

"DOĞRU İŞLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Reşat Yazıcıoğulları’nı 3 yıllığına resmen Karşıyakalı yapan imzaların atılmasının ardından konuşan Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Ben bugüne kadar Karşıyaka voleyboluna hizmet eden, yaşayan veya hayatını kaybetmiş herkese, başta Serkan Ergüven olmak üzere son zamanlarda göstermiş oldukları vizyon ile tüm voleybol şubesine, bu vizyonu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bunların hepsinin yapılmasında, en önemli güç sponsorumuz Yaşar Üniversitesidir. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yaşar Üniversitesi’nin sponsorluğu olmasa bu tür atılımları gerçekleştirmede çok zorlanırdık. Bu unsurların hepsi bir araya gelince de ortaya çok doğru işler çıkıyor" dedi.

"İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları, Karşıyaka’ya uzun yıllar rakip olarak geldiği yere bu defa teknik direktör olarak geldiğini ifade ederek, "Bende yeri her zaman ayrı olan, antrenör veya oyuncu olarak geldiğim her dönemde ayrıcalık gördüğüm bu camiaya öncelikle teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini; çok çalışarak, disiplinli çalışarak, en baştan organize olarak yapacağız. Daha da ileriye taşıyacağız. Gösterilen ilgiye, şahsım ve voleybol ailesi adına çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Reşat Yazıcıoğulları’na teşekkür ederek Karşıyaka’da başarıyı yakalayacağından hiç şüphesinin olmadığını vurguladı.
Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ise, Reşat Hoca ile beraber güç birliğiyle şubeyi güzel yerlere getireceklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Formula 1'de yeni takvimFormula 1'de yeni takvim
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Transfere Salah engeli! ''Fenerbahçe'ye gitme''

Transfere Salah engeli! ''Fenerbahçe'ye gitme''

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Mike Tyson'a çılgın teklif

Mike Tyson'a çılgın teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reşat Yazıcıoğulları resmen Karşıyaka’da

Karşıyaka transferi açıkladı

Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Hentbolda lig tarihi belli oldu

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi

Formula 1'de yeni takvim

Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda

Fernando Alonso geri döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.