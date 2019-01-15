TREND

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:41 | Son Güncelleme

Capcom, merakla beklenen Resident Evil 2’nin yenilenmiş sürümüne dair kısa süre önce oynanabilir bir demo yayınlamıştı. Şimdi de bu demoya dair istatistikleri paylaştı. Buna göre Resident Evil 2 demo…

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

Gelen bilgilere göre Resident Evil 2 demo sürümü şimdiye kadar 1 milyondan fazla kez indirildi. Demonun en çok indirildiği ülke Japonya. İlginç olan ise, demoyu bitiren kesimin oranı. 1 milyondan fazla kez indirilmiş, ama sadece %29’luk dilim bu demoyu bitirebilmiş.

Bilmeyenler için, demoda sadece yarım saatlik oynanış süresi olduğunu belirtelim. Yani yarım saat tamamlanınca bir daha oynayamıyorsunuz. Muhtemelen bu büyük kesim de zamanı yeterli kullanamadı.

Yenilenmiş Resident Evil 2’nin tam sürüm çıkış tarihi ise, 25 Ocak. Oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda olacak.

Akıllı bebek bezi sayesinde bebeğinizin altı daha temiz olacak

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
10X optik zoom’a göz kırpıyor10X optik zoom’a göz kırpıyor
İşte karşınızda Samsung Galaxy M!İşte karşınızda Samsung Galaxy M!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resident Evil oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Wikipedia giriş yönetimi burada!

10X optik zoom’a göz kırpıyor

10X optik zoom’a göz kırpıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.