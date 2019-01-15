Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

Gelen bilgilere göre Resident Evil 2 demo sürümü şimdiye kadar 1 milyondan fazla kez indirildi. Demonun en çok indirildiği ülke Japonya. İlginç olan ise, demoyu bitiren kesimin oranı. 1 milyondan fazla kez indirilmiş, ama sadece %29’luk dilim bu demoyu bitirebilmiş.

Bilmeyenler için, demoda sadece yarım saatlik oynanış süresi olduğunu belirtelim. Yani yarım saat tamamlanınca bir daha oynayamıyorsunuz. Muhtemelen bu büyük kesim de zamanı yeterli kullanamadı.

Yenilenmiş Resident Evil 2’nin tam sürüm çıkış tarihi ise, 25 Ocak. Oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda olacak.

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