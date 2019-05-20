Resimdeki arabayı yok etmesini istediler! Bakın o ne yaptı...

Photoshop sihirbazı James Fridman, bir süredir insanların fotoğraflarını trollüyor. Fakat herkes hala resimlerini ona göndermeye devam ve James'in çimdiklemesini istiyor. Ve adam aldığı taleplerin en gerçek yorumunu bulma konusunda bir ustalığa sahip olduğu için, hala onları kabul ediyor.
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