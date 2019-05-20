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Resimdeki arabayı yok etmesini istediler! Bakın o ne yaptı...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ünlü photoshopçunun insanları trollediği fotoğraflar görenleri gülme krizine soktu.

Resimdeki arabayı yok etmesini istediler! Bakın o ne yaptı...

Photoshop sihirbazı James Fridman, bir süredir insanların fotoğraflarını trollüyor. Fakat herkes hala resimlerini ona göndermeye devam ve James'in çimdiklemesini istiyor. Ve adam aldığı taleplerin en gerçek yorumunu bulma konusunda bir ustalığa sahip olduğu için, hala onları kabul ediyor.

İşte o komik photoshoplar...

"Eski sevgilimi fotoğraftan siler misiniz?"

1

"Kız arkadaşımın gıdığını ve kollarını biraz küçültür müsün?"

2

" Erkek arkadaşımın dağınık saçlarını düzeltir misin?"

3

"Cebimdeki telefonu yok eder misin"

4

"Fotoğraftaki yazıyı yok eder misin?"

5

"Elime tutacağım bir tabela ekler misin?"

6

" Erkek arkadaşımın sevdiği yiyecekleri fotoğrafa ekler misin"

7

"Ayaklarımı düzeltip ayakkabı ekler misin?"

8

"Arkadaki arabayı yok eder misin?"

9

"Fotoğrafım suyun içindeymiş gibi görünebilir mi?"

10

"Hepimizin aynı boyda görünmesini sağlar mısın?"

11

"Süpürgeyi ortadan kaldırır mısın?"

12

"Arkama daha havalı bir şey koyar mısın?"

13

"Fotoğraftaki bardağı yok eder misin?"

14


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