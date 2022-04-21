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  4. Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır 4 hafta sonra yeşil sahalara dönüyor

Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır 4 hafta sonra yeşil sahalara dönüyor

21.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Daha önce kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek. Cüneyt Çakır 4 hafta sonra ilk kez görev alacak.

Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır 4 hafta sonra yeşil sahalara dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta hakemleri açıklandı. Önceki MHK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve iade edilen Cüneyt Çakır, sahalara döndü. Tecrübeli hakem, pazar günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.

DDDD

Spor Toto Süper Lig’de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler

23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 NİSAN PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

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Spor Toto Süper Lig Cüneyt Çakır
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