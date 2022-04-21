Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır 4 hafta sonra yeşil sahalara dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta hakemleri açıklandı. Önceki MHK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve iade edilen Cüneyt Çakır, sahalara döndü. Tecrübeli hakem, pazar günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır
20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol
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