Resmen açıklandı! Galatasaray mağlubiyeti sonrası Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında ezeli rakibine 3-0 mağlup oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine iki maçta da 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemezken taraftarların tepkisine neden oldu.

MAÇ SONU BEKLENMEDİK KARAR

Takımdaki geleceği de henüz netleşmeyen Jorge Jesus, maçın ardından beklenmedik bir karar aldı. Portekizli çalıştırıcı 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası basın toplantısına katılmama kararı alırken, Nef Stadyumu'ndan ayrıldı.

