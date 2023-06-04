MAÇ SONUCU: Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi ile devirdi!

Son dakika haberleri: Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Mauro Icardi, 28. ve 79. dakkalarda Nicolo Zaniolo kaydetti.

Fenerbahçe'de Luan Peres, 61. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından daha önce şampiyonluğunu ilan etmiş olan Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 85'e yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise 77 puanla ikinci basamakta yer buldu.

Her iki takım da gelecek haftayı hükmen galibiyetlerle kapatacak.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

Karşılaşmanın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi! Sarı - lacivertliler, henüz 2. dakikada rakip yarı alanda bir taç atışı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun uzun kullandığı taç, Enner Valencia'nın önüne düştü. Ekvadorlu golcünün gelişine vuruşu, savunmaya çarptı ve kaleci Muslera'da kaldı.

İRFAN CAN, SON ANDA ÇIKARDI!

Galatasaray, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan getirdiği topu içeriye ortaladı. Kerem Aktürkoğlu'na çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak topu kornere çeldi.

BARIŞ ALPER, SAVUNMANIN HATASINI DEĞERLENDİREMEDİ

Sarı - kırmızılılar, 7. dakikada hazırlık pası yapmaya başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin'in sektirdiği topu önüne aldı. Vuruşunu yapmak isteyen Yılmaz, meşin yuvarlağı ıska geçti ve Fenerbahçe savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

İRFAN CAN'DAN BARIŞ ALPER'E GEÇİT YOK

Karşılaşmanın 16. dakikasında Galatasaray hızlı hücum şansı yakaladı. Sarı - kırmızılıların genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kaptığı topla sol kanattan ceza sahasına doğru yöneldi. Karşısına Szalai'yi alan Yılmaz'ın sağına çekip yaptığı vuruşu İrfan Can Eğribayat çeldi.

ZANIOLO PERDEYİ AÇTI!

Maça baskılı başlayan Galatasaray, aradığı golü 28. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların savunmasından gelen uzun topu Mauro Icardi, arkaya aşırttı. Savunma arkasına sarkan Nicolo Zaniolo, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

KAZIMCAN AZ FARKLA KAÇIRDI

Galatasaray, 43. dakikada çok etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan gelen Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına girdiğini gördü ve pasını aktardı. Genç sol bek, gelişine yaptığı vuruşla fileleri sarsmak istedi ancak şutu yandan auta gitti.

ICARDI'NİN KAFA VURUŞU AUT!

İkinci yarıya da etkili başlayan ekip Galatasaray, 58. dakikada farkı ikiye çıkarma şansı yakaladı. Sol kanattan yapılan ortaya iyi pozisyon alan Mauro Icardi'nin kafa vuruşu, direğin yanından auta çıktı.

KIRMIZI KART: LUAN PERES!

Fenerbahçe, 61. dakikada 10 kişi kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Nicolo Zaniolo, Luan Peres'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendirdi ve Peres'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Galatasaray ise kazandığı serbest vuruşu iyi değerlendiremedi.

ICARDI VE 'AŞKIN OLAYIM!'

Galatasaray, skoru 2-0'a getiren golü 71. dakikada buldu. Kazanılan köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu ortasını yaptı. Ceza sahası içinde önüne düşen topa tek vuruş yapan Mauro Icardi golünü attı ve 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sevincini yaşadı.

ZANIOLO'DAN MUHTEŞEM GOL!

Sarı - kırmızılılar, ikinci golden sonra da ataklarını kesmedi. Orta alanda topla buluşan Nicolo Zaniolo, rakip yarı alana sürdüğü topla yay üstüne geldi. İtalyan yıldızın müthiş vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Juan Mata görev bekledi.

JESUS'TAN TEK FARKLI HAMLE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı kazanan ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stat etrafında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar; meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra stada geçerek tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye ise özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Icardi için üzerinde İspanyolca "Icardi burada kal" yazılı pankart açtı.

EĞRİBAYAT'IN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyama başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.

Bu maçta ilk 11'de görev alan Arda Güler de, bir Galatasaray derbisinde ilk kez ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giydi.

Nef Stadı'ndaki karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'e yer verdi. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc'ı oynatan Portekizli, kanatlarda Diego Rossi ve Arda Güler'i görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi ikilisini bozmadı.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor ve sakatlıktan dönen Bright Osayi-Samuel ise yedek soyundu.

CRESPO KADRODA YOK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.

Miguel Crespo, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

SİYAH BANT İLE ÇIKILDI

Fenerbahçe, Galatasaray maçına, 85 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubentle çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Nef Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı.

