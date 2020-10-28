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Resmen duyurdu: Netflix, Assassin's Creed’e el atıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix, oyun dünyasından dizi uyarlamaya devam ediyor. The Witcher’dan sonra Assassin's Creed dizisi geliyor.

Resmen duyurdu: Netflix, Assassin's Creed’e el atıyor

Netflix, Assassin’s Creed serisi için Ubisoft’la resmen el sıkıştı. Birden fazla proje için el sıkışan iki şirketin yaptığı anlaşmada büyük bütçeli bir live-action Assassin’s Creed dizisi de yer alacak.

Netflix'in yayınladığı basın bülteninde, Assassin's Creed dizisinin Ubisoft-Netflix ortaklığının yalnızca ilk adımı olduğu belirtilmiş. Ubisoft'un popüler bazı diğer serileri de yakında Netflix'te ekranlara uyarlanabilir gibi duruyor.

Assassin’s Creed dizisiyle ilgili çalışmalar henüz başladığı için çok fazla bir ayrıntı bulunmuyor. Netflix, Ubisoft'tan Jason Altman ve Danielle Kreinik'in dizide yönetici yapımcı olarak görev alacağını söyledi.

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Assassin's Creed daha önce 2017 yılında bir sinema filmi yayınlanmıştı. Ünlü oyuncu Michael Fassbender'in başrolünde yer aldığı film genel anlamıyla pek beğenilmedi.

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