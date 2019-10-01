Resmen vahşet! Eğlence için 20 kanguruyu öldürdüler

Yeni Güney Galler eyaletinin Tura Plajı'ndaki sakinler, pazar sabahı yolda hayvanların cesetlerini bularak güne başladı. Polis Avustralya’da yaklaşık 20 kangurunun çarpıp kaçan sürücülerce öldürüldüğünü açıkladı.

BİRDEN FAZLA HAYVANA EZİYET EYLEMİ

Dedektifler cinayetlere “birden fazla hayvana eziyet eyleminin” neden olduğunu açıkladı. Yeni Güney Galler polisi sözcüsüne göre memurlar saat sabah 10.15 civarında mahalleye çağrıldı. Sözcü “Polis önceki gece 22:30 ila 23:30 arasında bir aracın 20 kadar kanguruyu çiğnemiş olabileceğini düşünüyor" dedi.

BAZILARINA ÖTENAZİ YAPILDI

Hayvanların bir kısmı ağır şekilde yaralanmış ancak henüz ölmemişti, bu hayvanlara ötenazi yapılmak zorunda kalındı. South Coast Polis Bölgesi'ne bağlı dedektifler şu anda olayla ilgili ayrıntıları araştırıyor.

'NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU GÖRMEDEN ANLAYAMAZSINIZ'

Yaralı hayvanların bakımı için dedektifler tarafından çağrılan Yaban Hayat Bilgilendirme, Kurtarma ve Eğitim Servisi (WIRES) gönüllüsü Janine Green “Bunun gerçekte nasıl bir şey olduğunu görmeden anlayamazsınız” dedi.