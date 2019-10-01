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Resmen vahşet! Eğlence için 20 kanguruyu öldürdüler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Eğlence için 20 kanguruyu kasten öldürdüler. Yaban hayatı kurtarma görevlisi 'Bu katliamın nesi eğlenceli olabilir?' dedi. Kangurular pazar sabahı bulundu.

Resmen vahşet! Eğlence için 20 kanguruyu öldürdüler

Yeni Güney Galler eyaletinin Tura Plajı'ndaki sakinler, pazar sabahı yolda hayvanların cesetlerini bularak güne başladı. Polis Avustralya’da yaklaşık 20 kangurunun çarpıp kaçan sürücülerce öldürüldüğünü açıkladı.

BİRDEN FAZLA HAYVANA EZİYET EYLEMİ

Dedektifler cinayetlere “birden fazla hayvana eziyet eyleminin” neden olduğunu açıkladı. Yeni Güney Galler polisi sözcüsüne göre memurlar saat sabah 10.15 civarında mahalleye çağrıldı. Sözcü “Polis önceki gece 22:30 ila 23:30 arasında bir aracın 20 kadar kanguruyu çiğnemiş olabileceğini düşünüyor" dedi.

BAZILARINA ÖTENAZİ YAPILDI

Hayvanların bir kısmı ağır şekilde yaralanmış ancak henüz ölmemişti, bu hayvanlara ötenazi yapılmak zorunda kalındı. South Coast Polis Bölgesi'ne bağlı dedektifler şu anda olayla ilgili ayrıntıları araştırıyor.

'NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU GÖRMEDEN ANLAYAMAZSINIZ'

Yaralı hayvanların bakımı için dedektifler tarafından çağrılan Yaban Hayat Bilgilendirme, Kurtarma ve Eğitim Servisi (WIRES) gönüllüsü Janine Green “Bunun gerçekte nasıl bir şey olduğunu görmeden anlayamazsınız” dedi.

EYLEM KASITLI GÖRÜNÜYOR

İnsanlar dehşete düştü. Biz cesetleri alıp götürürken onları kamyon arkasında görmek içler acısıydı. Green saldırganların spot ışıkları takılı bir kamyon kullandığını ve eylemlerinin kasıtlı göründüğünü söyledi.
Spot ışıklarının hayvanları şaşırtmak için kullanıldığını da açıkladı. Channel 7'nin haberine göre “Böylece oradaki kangurular sersemlemiş bir şekilde bakakaldı ve saldırganlar da onların üstlerinden geçti" diye de ekledi. “Birinin böylesine düşük bir özgüvene sahip olabilmesine çok üzüldüm, bunun onları kahraman yapacağını düşünüyor olmalılar” dedi.

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