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Yeniden açıldı, yazın gözdesi oldu: Ege ve Akdeniz'den farkı yok! Giriş 75 TL, şezlong ve şemsiye 350 TL

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesinde düzenlenerek yeniden hizmete açılan Aktaş Plajı, yaz sezonunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri haline geldi.

Yeniden açıldı, yazın gözdesi oldu: Ege ve Akdeniz'den farkı yok! Giriş 75 TL, şezlong ve şemsiye 350 TL

Uzun yıllar atıl durumda kalan Aktaş Plajı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuşturuldu. Sahil düzenlemesi yapılan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenen plaj, hem Ordulu vatandaşlar hem de il dışından gelen ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği plajın temizliği, düzeni ve doğal yapısıyla beğeni topladığı belirtilirken, bölge turizmine de katkı sunduğu ifade edildi.

Yeniden açıldı, yazın gözdesi oldu: Ege ve Akdeniz den farkı yok! Giriş 75 TL, şezlong ve şemsiye 350 TL 1

EGE'YE GİTMİŞ KADAR OLDUK

Plajı kullanan vatandaşlar ise yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, "Bugün ilk kez geldik. Bu kadar güzel bir plaj ile karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Buraya geldiğimizde sanki Ege'ye gitmiş kadar olduk. Gerçekten mükemmel. İl dışından gelenlerimiz de var. Karadeniz sahillerinin Ege ve Akdeniz sahilleri gibi gelişmiş olmasını çok beğeniyoruz. Buraya ise bayıldık. Özellikle çocuklarımız çok mutlu. Belediyenin böyle bir hizmet vermesi çok güzel" ifadelerine yer verdiler.

Yeniden açıldı, yazın gözdesi oldu: Ege ve Akdeniz den farkı yok! Giriş 75 TL, şezlong ve şemsiye 350 TL 2

GİRİŞ 75 TL, ŞEZLONG VE ŞEMSİYE HİZMETİ 350 TL

Yaz sezonu boyunca her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veren plaja giriş ücreti 75 TL olarak uygulanırken, şezlong ve şemsiye hizmeti 350 TL olarak belirlendi. Şezlong ve şemsiye hizmetinden yararlanan ziyaretçilerden ayrıca giriş ücreti alınmadığı, 0-6 yaş arasındaki çocukların ise plajdan ücretsiz faydalanabildiği kaydedildi.

Yeniden açıldı, yazın gözdesi oldu: Ege ve Akdeniz den farkı yok! Giriş 75 TL, şezlong ve şemsiye 350 TL 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Ordu Karadeniz plaj deniz ege
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