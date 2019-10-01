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Restoran müşterisi vegan protestocuyu yumrukladı

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DÜNYA  | 01.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir restorana girerek et yiyenleri protesto eden vegan aktivistler bir müşterinin saldırısına uğradı.

İngiltere’nin Brighton kentinde bir restorana girerek insanların et tüketimini protesto eden vegan Direct Action Everywhere (DxE) grubu üyeleri, müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ellerinde ‘yaşamak istiyorum’ yazılı hayvan resimleri taşıyan vegan eylemciler protestolarını video ile kayda aldıkları sırada müşterilerden biri sinirlenerek aktivistlerin üzerine doğru yürüdü. Müşteri, ‘yemek yiyen insanları korkutuyorsunuz defolun’ diyerek eylemcilerden birine yumruk attı.

Diğer müşteriler ve restoran çalışanları yumruk atan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Vegan aktivistler ise bir süre daha protestolarına devam ederek restorandan ayrıldı.

Protestoyu Direct Action Everywhere grubunun Facebook sayfasında paylaşan aktivistler, tür ayrımcılığına son verilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
restoran müşteri vegan protesto Yumruk

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