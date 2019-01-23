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Restoranda skandal görüntü! Yerdeki suyu ekmekle sildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.01.2019 20:22 | Son Güncelleme

Yerdeki suyu ekmekle silen restoran çalışanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir restoranda kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı.

Yerdeki suyu, ekmekle silen restoran çalışan, o ekmeği de müşterilere satmak için hazırladı.

Restoran çalışanının rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
restoran ekmek sosyal medya

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