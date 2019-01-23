Restoranda skandal görüntü! Yerdeki suyu ekmekle sildi

Bir restoranda kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı.
Yerdeki suyu, ekmekle silen restoran çalışan, o ekmeği de müşterilere satmak için hazırladı.
Restoran çalışanının rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.
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