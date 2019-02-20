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Retro oyun severlere SUPERPi CASE-J kasa!

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TEKNOLOJİ  | 20.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Raspberry Pi uyumlu retro oyun sevenler için geliştirilen SUPERPi CASE-J kasa, nostaljik duygular yaşatıyor. Peki, SUPERPi CASE-J retro tutkunlarına neler sunuyor?

Retro oyun severlere SUPERPi CASE-J kasa!

Raspberry Pi için genellikle havalandırması iyi ve muhafaza etmek için kasalar kullanılıyor. Ancak bu kasalar çoğu zaman ya şeffaf ya da düz kutu şeklinde oluyor. Retro oyuncular için Retroflag ekibi tarafından geliştirilen SUPERPi kasa, alışagelmişin dışında bir görünüm ve deneyim sunuyor.

SUPERPi CASE-J neler sunuyor?

Nintendo’nun Super Nintendo Entertainment System yani SNES konsolundan ilham alınarak geliştirilen SUPERPi CASE, Raspberry Pi için en ideal retro kasa olarak gösteriliyor. Kasa içerisinde yer alan güvenli açma kapama tuşu Raspberry Pi‘nin ömrünü de uzatıyor.

SUPERPi kasa; Raspberry Pi 3, Raspberry Pi B+ ve Raspberry Pi 2 modelleri ile uyumlu. Kasanın içerisinde bir de fan koymanız için bir bölümde yer alıyor. Havalandırma konusunda oldukça başarılı bir deneyim sunan bu kasa, hem Deluxe paket şeklinde kontrolcülü hem de tek olarak satılıyor.

Eğer retro görünümlü Raspberry Pi tabanlı bir konsol yapmak istiyorsanız bu kasanın tam size göre olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca son olarak SNES’teki kaset koyma yerine microSD kartlarınız koymanız için küçük bir detayın bu kasada yer aldığını belirteyim.

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Anahtar Kelimeler:
SUPERPi CASE-J kasa Raspberry Pi

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