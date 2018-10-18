Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

Revani, Osmanlı döneminde saraylarından günümüz soframıza kalan en çok sevilen şerbetli tatlılarından biri haline geldi. Revani tatlısı adını, Erivan Zaferi’nden alır. O dönemde saray aşçıları tarafından bu fetih üzerine icat edilmiş olan revani, içinde yoğurt olması nedeniyle yoğurt tatlısı olarak da adlandırılır. Peki revani nasıl yapılır, püf noktası nedir, gereken malzemeler nelerdir? İşte birbirinden değişik videolu revani tarifleri... REVANİ TATLISI Az malzeme ile nefis bir tatlı yapmak istiyorsunuz. Bir de bu tatlı hafif olsun diyorsanız revani tatlısı tam sizlik demektir. İrmik, yumurta, şeker ve yoğurdun mükemmel birleşimi ile 40 dakikada hazır. Yani çayın hazırlanması ve demlenmesi ile neredeyse aynı süre. Osmanlı saraylarından evlerimize kalan revani tatlısı farklı tarifleri ve püf noktalarını sizler için hazırladık. REVANİ TATLISI KAÇ KALORİ? Revani tatlısı ne kadar da hafif bir tatlı olsa da kalorisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Şeker, un ve yağ içeriğine bağlı olarak revaninin bir orta diliminde yaklaşık 300 kalori vardır.

REVANİ TARİFLERİ 1- SADE REVANİ TARİFİ İlk olarak normal bir revani tarifi hazırladık. Aşağıdaki malzemeler 6-7 kişilik revani tatlısı içindir. Oranları değiştirerek miktarı düzenleyebilirsiniz. Malzeme Listesi 1/2 çay bardağı şeker 1/2 su bardağı irmik 1 su bardağı un 1/2 su bardağı sıvı yağ 1/2 su bardağı yoğurt 2 adet yumurta 1/2 adet kabartma tozu 1 adet vanilya 1/2 su bardağı su 3 su bardağı şeker Nasıl Yapılır? İlk olarak yumurtayı şeker ile birlikte bir çırpma kabına alıp çırpıyoruz. Unu bir kasede eliyoruz. İrmik ve vanilyayı, kabartma tozunu da katarak iyice karıştırıyoruz. Yoğurt ve yağı da çırpma kabına ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Unlu karışımı da kaba ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Fırın kabına alarak 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika kadar pişiriyoruz. Revani pişerken sıra şerbeti hazırlamaya geldi. Şerbet ölçüsü her zaman bire birdir. Burada 3 bardak şeker ve 3 bardak su kullanıyoruz. Beraber kaynatıyoruz ocaktan almadan önce 2 damla limon sıkıyoruz. Pişen tatlının üzerine şerbeti döküyoruz. Revaniyi dilimleyerek şerbeti daha güzel çekmesini sağlıyoruz.

Püf Noktası Şerbeti soğuk, tatlı sıcak olmalı. Tatlıyı fırından çıkardığınız anda üzerine soğumuş şerbeti dökeceksiniz. ****2 – BALKABAKLI REVANİ TARİFİ Farklı bir revani tatlı ile karşınızdayız. Balkabağı ve revaniyi sevenlere çifte mutluluk verecek tatlı için gereken malzemeler ve yapılışı şu şekilde; Malzeme Listesi ŞERBETİ İÇİN; 3,5 su bardağı su 2,5 su bardağı şeker 2 damla limon suyu BALKABAKLI KISMI İÇİN; 1 yemek kaşığı margarin 1 kg balkabağı(küçük küçük doğranmış) 2 su bardağı toz şeker KEKİ İÇİN; 2 yemek kaşığı margarin 4 adet yumurta 2 su bardağı un 1 su bardağı irmik 2 yemek kaşığı yoğurt 1 paket kabartma tozu KALIBI YAĞLAMAK İÇİN; 1 tatlı kaşığı margarin ARASI İÇİN; 2 paket krem şanti 2 su bardağı süt SÜSLEMEK İÇİN; 1 su bardağı ceviz içi Nasıl yapılır? Şerbeti hazırlamak için gerekli olan su ve şekeri tencereye alarak kaynatıyoruz. Kaynadıktan 2-3 dk sonra limon suyunu ekleyip 1 dk daha kaynatıp altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Balkabaklı kısmı hazırlamak için balkabaklarını küçük küçük doğrayıp şekerle birlikte yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Ocağın altını kapatıp içine 1 yemek kaşığı margarini ilave edip pürüzsüz kıvama gelen kadar eziyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz.

Keki için gerekli olan tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alarak mikser yardımıyla karıştırıyoruz. 30x30 cm boyutlarındaki bir fırın kabının içini margarin ile yağlayarak kek hamurunu döküyoruz. Keki daha önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Pişirdiğimiz keki fırından alıp soğuyan şerbeti üzerine döküyoruz. Şerbetli keki 2 saat kadar bekletip soğuduktan sonra üzerine sütle çırptığımız krem şantiyi yayıyoruz. Onun üzerine ise soğuyan balkabaklarını yayıp düzelttikten sonra buzdolabına alıyoruz. Hazırladığımız balkabaklı revani iyice soğuduktan sonra üzerini ceviz içi ile süsleyerek servis ediyoruz. Püf Noktası Revaninin kuru olmaması ve bütün şerbeti içine çekebilmesi için sıcak soğuk dengesine dikkat etmeliyiz. Şerbet ne kadar soğuksa tatlı da o kadar sıcak olmalı. 3- LİMONLU REVANİ TARİFİ Revaninin hafifliği ve limonun tatlıya kattığı hoş tadı, bu nefis tarifte buluşuyor. Limonlu revani tatlısı yanında kaymak veya sade dondurma, size güzel bir tatlı keyfi sunacaktır. Yapımı yaklaşık bir saat sürecek olan 4-6 kişilik revani tatlısı için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı irmik 1 kahve fincanı un 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket vanilya ya da şekerli vanilin 1 adet limonun kabuğu ve yarım limon suyu 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su 1 adet limonun suyu Nasıl Yapılır? Bir kabın içerisine aldığımızı 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri mikser yardımı ile 3 ya da 4 dakika boyunca iyice çırpın. Ardından karışıma 1 su bardağı yoğurdu, 1 su bardağı sıvı yağı ve yine 1 su bardağı irmiği ekleyerek çırpmaya devam edin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, malzemeleri hep aynı yönde çırpılması. Bir kahve fincanı un ile 1 çay kaşığı kabartma tozunu bir elek ile eledikten sonra tüm malzemelerin çırpıldığı kabın içine ekleyin ve tekrar çırpmaya devam edin. 1 adet limonun kabuğunu iyice rendeleyin ve limonun yarısının suyunu sıkın. Bu malzemeler ile birlikte 1 paket vanilyayı ya da şekerli vanilini de kabın içine ekleyerek karıştırın. Revani karışımını yayvan ve dikdörtgen bir pişirme kabının içine dökün. Önceden ısıtılmış bir fırında yaklaşık 170 derecede 40 dakika boyunca pişirin.

Kek kısmı pişerken tatlının şerbetini hazırlamaya başlayın. Bunun için 2 su bardağı suyu bir tencereye koyun ve üstüne 2 su bardağı toz şeker ile 1 adet limonun suyunu ilave edin. Bu şekilde malzemeleri iyice kaynatın. Revani tatlısı fırından çıktıktan sonra bir süre ılımasını bekleyin. Tatlı ılık hale geldikten sonra şerbeti tatlının üstüne dökün. Püf Noktası Limonlu revani tatlısının iyice pişmesi için fırındayken ilk 30 dakika boyunca fırının kapağını açmamalısınız. Servis önerisi: Tatlının şık bir sunumu olması için her bir dilimin üstüne fıstık taneleri batırabilir ya da serpebilirsiniz. 4- HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ Gelelim son revani tarifimize. 10-12 kişilik olarak hazırlayabileceğimiz haşhaşlı revani tatlısı ile misafirlerinize nefis bir ikramda bulunabilirsiniz. İşte gereken malzemeler; Malzeme Listesi 4 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı mavi haşhaş 1 su bardağı irmik 1 paket kabartma tozu 1/2 çay kaşığı karbonat 2 su bardağı un (kontrol ederek) 3 su bardağı su (şerbet)