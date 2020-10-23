Reversi nasıl oynanır, kuralları nedir?

Reversi; kareli bir oyun tahtası üzerinde, siyah ve beyaz yüzleri olan taşlarla oynanan bir masa oyunu. Satranç ve dama gibi reversi oyununun da kökeni oldukça eski bir tarihe dayanır. Ülkemizde de son dönemlerde oldukça popüler bir oyun olan reversi, öğrenilmesi oldukça kolay olan ama oynanması aynı derecede basit olmayan bir oyun. Ev ortamına yeni bir soluk getirecek bu oyunu daha iyi tanımak, tüm kurallar ve taktikleri öğrenmek istiyorsanız "Reversi nasıl oynanır?" sorusuna yanıt bulmaya hemen başlayalım. Şimdiden iyi eğlenceler.
Reversi 1883 yılında Lewis Waterman ve John Mollet tarafından icat edilmiştir. Oyun, o dönemde İngiltere’de çokça oynanan bir oyun haline geldi. 1890’lı yıllarda Alman oyun üreticisi tarafından üretilmeye başlandı. Oyunun modernleştirilmiş hali othello olarak adlandırıldı ve Japonya’da patenti alındı. İlk uluslararası turnuva ise 1973 yılında Japonya’da yapıldı. Hala dünyanın her yerinde reversi turnuvaları düzenleniyor.
Reversi oyun tahtası 8x8 ölçülerinde, 64 adet ve içleri boş kareden oluşan platformdur.
İki kişiyle oynanır.
Oyunda 64 adet bir yüzü siyah, bir yüzü beyaz olan taşlar bulunur. İki oyuncu bu taşları eşit bir şekilde paylaşır. Yani her oyuncuya 32 taş düşer.
Oyunculardan biri siyah rengi, diğeri beyaz rengi seçer.
İlk hamleyi siyah rengi seçen oyuncu yapar.
Oyuna başlamak için oyunun ortasına iki siyah iki beyaz taş, kare oluşturacak şekilde yerleştirilir. Aynı renk iki taş çapraz şekilde bulunur.
En iyi zeka ve strateji oyunlarından biri olan reversi oyunundaki asıl amaç rakibinizin taşlarını kendi taşlarınız arasına almaktır. Eğer rakibinizin taşları sizin taşlarınız arasında kalırsa aradaki taşlar sizin renginize döndürülür. Örneğin, siz siyah renksiniz rakibiniz ise beyaz renk. Siyah ve beyaz taşlar yan yana. Beyaz taşın yanına siyah taş koyarsanız iki siyah taş arasında kalan beyaz taş da çevrilip siyaha dönüşür ve üçlü bir siyah taş grubu elde edilir. Ayrıca sadece yan yana ve alt alta değil, çapraz şekilde de renk grupları yapabilirsiniz.
Taşlar bittikten sonra oyun tahtasında en fazla hangi renk hakimse o rengin oyuncusu oyunun galibi olur. Bazı çeşitlerinde ise daha az taşı olan rengin de kazandığı görülür fakat genel olarak kazanan, en çok taşı dönüştürmüş oyuncudur.
Rakibinizin birden fazla taşını, taşlarınızın ortasına alarak kendi renginize döndürebilirsiniz.
Her hamlede en az bir taşı çevirmek zorundasınız. Eğer bir taşı çevirecek hamleniz yoksa pas demeli ve sıranızı rakibinize vermelisiniz.
Oyun tahtasının alakasız bir yerine taş koyamazsınız. Boş hamle yapamazsınız.
Reversi oyununda boş hamle yapmak yasak, bu yüzden uzun vadeli düşünmeli stratejinizi ona göre oluşturmalısınız.
Taşınızı rakibinizin tarafından döndürülmesi zor olan yerlere koyun. Özellikle kenarlar ve köşeleri tutmanız sizin avantajınıza olacaktır. Kenar ve köşelerde sabit diskler yaratarak oyunu kazanma şansınızı arttırabilirsiniz.
Rakibinizin hamlelerini sınırlandırmaya ve taşlarını sıkıştırmaya çalışın.
İleri aşamalarda yapacağınız hamlelerinizi sıkıştıracak hamlelerden kaçının.
Zeka gelişimine olumlu bir etkisi vardır. Özellikle çocuklara tavsiye edilir.
Dikkati ölçer, uzun süre odaklanma yeteneğini geliştirir.
Pratik ve hızlı düşünmeyi olumlu etkiler.
Olaylara farklı açılardan yaklaşmayı öğretir.
Hafıza gelişimini olumlu etkiler.
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