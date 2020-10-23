Reversi nasıl oynanır, kuralları nedir?

Reversi; kareli bir oyun tahtası üzerinde, siyah ve beyaz yüzleri olan taşlarla oynanan bir masa oyunu. Satranç ve dama gibi reversi oyununun da kökeni oldukça eski bir tarihe dayanır. Ülkemizde de son dönemlerde oldukça popüler bir oyun olan reversi, öğrenilmesi oldukça kolay olan ama oynanması aynı derecede basit olmayan bir oyun. Ev ortamına yeni bir soluk getirecek bu oyunu daha iyi tanımak, tüm kurallar ve taktikleri öğrenmek istiyorsanız "Reversi nasıl oynanır?" sorusuna yanıt bulmaya hemen başlayalım. Şimdiden iyi eğlenceler.

Reversi Tarihçesi

Reversi 1883 yılında Lewis Waterman ve John Mollet tarafından icat edilmiştir. Oyun, o dönemde İngiltere’de çokça oynanan bir oyun haline geldi. 1890’lı yıllarda Alman oyun üreticisi tarafından üretilmeye başlandı. Oyunun modernleştirilmiş hali othello olarak adlandırıldı ve Japonya’da patenti alındı. İlk uluslararası turnuva ise 1973 yılında Japonya’da yapıldı. Hala dünyanın her yerinde reversi turnuvaları düzenleniyor.

Oyuna Hazırlık