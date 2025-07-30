Rey Manaj'ın yeni adresi resmen belli oldu! Sivasspor'un yıldız ismi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oldu

Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından 1. Lig'e düşen Sivasspor'da yaprak dökümü başladı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Arnavut golcü Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takımlarından Al Sharjah FC'ye transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Transfer, her iki kulüp tarafından da resmi olarak duyuruldu. Al Sharjah, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 28 yaşındaki golcüyü renklerine bağladığını açıkladı.

Manaj'ın transferi, Sivasspor taraftarları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 34 gol atıp 8 asist yaparak takımına önemli katkı sağlayan Manaj, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak, takımın küme düşmesi ve Manaj'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi, bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı.