Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Hem sağlıklı hem lezzetli reyhan şerbeti tarifi

Reyhan şerbeti nasıl yapılır? sorusu merak edenleri tarafından sorgulanıyor. Reyhan şerbetini denemek isteyen kişiler tam tarifini merak ediyor. Hem lezzetli hem sağlıklı reyhan şerbeti damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Reyhan Şerbeti, öksürüğe iyi gelmesi, vücutta onarımı hızlandırması ve iştah açmasının yanında pek çok faydası vardır. Peki, reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte reyhan şerbeti tarifi...

REYHAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 lt sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)

1/2 adet limon

1 adet çubuk tarçın

1-2 adet karanfil

İşte reyhan şerbeti yapılışı;

İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.

Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.

Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince süzün delikli süzgeç ile süzün.

Reyhan şerbetini servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!



